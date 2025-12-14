https://ria.ru/20251214/veter-2061901916.html
В Дагестане при падении сорванной ветром крыши здания погиб человек
Один человек погиб в Каспийске в результате падения сорванной ветром крыши коммерческого здания, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Дагестану. РИА Новости, 14.12.2025
