В Дагестане при падении сорванной ветром крыши здания погиб человек - РИА Новости, 14.12.2025
01:57 14.12.2025
В Дагестане при падении сорванной ветром крыши здания погиб человек
В Дагестане при падении сорванной ветром крыши здания погиб человек
Один человек погиб в Каспийске в результате падения сорванной ветром крыши коммерческого здания, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Дагестану. РИА Новости, 14.12.2025
происшествия
каспийск
республика дагестан
махачкала
каспийск
республика дагестан
махачкала
2025
происшествия, каспийск, республика дагестан, махачкала
Происшествия, Каспийск, Республика Дагестан, Махачкала
В Дагестане при падении сорванной ветром крыши здания погиб человек

В Каспийске ветер сорвал крышу коммерческого здания, погиб человек

МАХАЧКАЛА, 14 дек - РИА Новости. Один человек погиб в Каспийске в результате падения сорванной ветром крыши коммерческого здания, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Дагестану.
"От диспетчера ЕДДС Каспийска поступило сообщение о том, что по улице Каспийское шоссе, №1 в результате шквалистого ветра сорвало крышу двухэтажного здания строительной фирмы (коммерческое здание). В результате погиб один человек", - говорится в сообщении.
Ранее ветер также сорвал крышу коммерческого здания в Махачкале.
В Дагестане более 20 населенных пунктов остались без света
