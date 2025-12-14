https://ria.ru/20251214/varvarovka-2061946154.html
Бойцы "Востока" освободили Варваровку в Запорожской области
Российская армия взяла под контроль Варваровку в Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.12.2025
Освобождение Варваровки в Запорожской области
В результате боев за Варваровку в Запорожской области был взят крупный пункт обороны ВСУ. Об этом сообщило Минобороны, показав кадры боевой работы освобождавших село войск.
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Российская армия взяла под контроль Варваровку в Запорожской области, сообщило
Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области", — говорится в сводке.
Взятие Варваровки стало одним из этапов зачистки восточного берега реки Гайчур и улучшило тактическое положение группировки.
В боях за село военные овладели крупным пунктом украинской обороны, уничтожили большое количество живой силы противника, свыше 12 единиц техники, более 70 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-яга".
Также бойцы нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Андреевки, Гавриловки в Днепропетровской области и Воздвижевки, Гуляйполя, Косовцево, Любицкого и Терноватого — в Запорожской.
Противник потерял в зоне ответственности "Востока" более 300 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.