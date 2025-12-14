Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль Варваровку в Запорожской области, Российская армия взяла под контроль Варваровку в Запорожской области, сообщило Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области", — говорится в сводке.

© Инфографика Подразделения группировки войск "Восток" освободили Варваровку в Запорожской области © Инфографика Подразделения группировки войск "Восток" освободили Варваровку в Запорожской области

Взятие Варваровки стало одним из этапов зачистки восточного берега реки Гайчур и улучшило тактическое положение группировки.

В боях за село военные овладели крупным пунктом украинской обороны, уничтожили большое количество живой силы противника, свыше 12 единиц техники, более 70 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-яга".

Также бойцы нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Андреевки, Гавриловки в Днепропетровской области и Воздвижевки, Гуляйполя, Косовцево, Любицкого и Терноватого — в Запорожской.