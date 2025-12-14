Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Востока" освободили Варваровку в Запорожской области
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 14.12.2025 (обновлено: 14:34 14.12.2025)
Бойцы "Востока" освободили Варваровку в Запорожской области
Бойцы "Востока" освободили Варваровку в Запорожской области
Российская армия взяла под контроль Варваровку в Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.12.2025
Бойцы "Востока" освободили Варваровку в Запорожской области

ВС РФ освободили Варваровку в Запорожской области

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль Варваровку в Запорожской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области", — говорится в сводке.
Взятие Варваровки стало одним из этапов зачистки восточного берега реки Гайчур и улучшило тактическое положение группировки.

В боях за село военные овладели крупным пунктом украинской обороны, уничтожили большое количество живой силы противника, свыше 12 единиц техники, более 70 тяжелых гексакоптеров типа "Баба-яга".
В ожидании решающей битвы. Что происходит в зоне СВО
13 декабря, 08:00
Также бойцы нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Андреевки, Гавриловки в Днепропетровской области и Воздвижевки, Гуляйполя, Косовцево, Любицкого и Терноватого — в Запорожской.
Противник потерял в зоне ответственности "Востока" более 300 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
