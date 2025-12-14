Зеленский заговорил о выборах под давлением США, заявил Ушаков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заговорил о выборах на Украине под давлением Вашингтона, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков.
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения.
"О выборах он заговорил тоже под давлением американских коллег. Какое-то двойное дно. Он говорит про выборы, а думает с помощью этого добиться желаемого для него и для европейцев перемирия, то есть прекращения боевых действий на какое-то время, после чего они снова возобновятся", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.