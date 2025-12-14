Рейтинг@Mail.ru
Россия четко изложила позицию по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/ushakov-2061944420.html
Россия четко изложила позицию по Украине, заявил Ушаков
Россия четко изложила позицию по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 14.12.2025
Россия четко изложила позицию по Украине, заявил Ушаков
Россия очень четко изложила свою позицию по украинскому урегулированию, которая была понятна американцам, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T12:06:00+03:00
2025-12-14T12:06:00+03:00
в мире
россия
юрий ушаков
павел зарубин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902079673_620:102:3200:1553_1920x0_80_0_0_d4f4977889bccb660dd8faaa06cd2091.jpg
https://ria.ru/20251214/vopros-2061944090.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902079673_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_82cddbc95f2aa56a8c1f6db5d090c24f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, юрий ушаков, павел зарубин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, Мирный план США по Украине
Россия четко изложила позицию по Украине, заявил Ушаков

Ушаков: Россия четко изложила позицию по украинскому урегулированию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия очень четко изложила свою позицию по украинскому урегулированию, которая была понятна американцам, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы очень четко изложили нашу позицию, которая, вроде, была вполне понятна американцам", - сказал Ушаков в интервью журналисту России 1 Павлу Зарубину.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
США понимают позицию России по вопросу территорий, заявил Ушаков
Вчера, 12:01
 
В миреРоссияЮрий УшаковПавел ЗарубинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала