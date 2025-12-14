Жительница Одессы рассказала, что думают на Украине о мирном плане Трампа

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Жители средней и восточной Украины верят в успех переговорного процесса и усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта, рассказала РИА Новости жительница Одессы.

"Если взять среднюю Украину и восточную, то да. Вот этот народ в большинстве верит, и они хотят остановить войну. Верят в переговоры, что Трамп как-то повлияет на это", - сказала собеседница агентства.

На западе Украины, по ее словам, люди не изменились.

"Народ, который думает, они верят в это", - добавила одесситка.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера . Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты РФ и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.