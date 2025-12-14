Рейтинг@Mail.ru
Жительница Одессы рассказала, что думают на Украине о мирном плане Трампа
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 14.12.2025
Жительница Одессы рассказала, что думают на Украине о мирном плане Трампа
Жители средней и восточной Украины верят в успех переговорного процесса и усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта, рассказала РИА... РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
Жительница Одессы рассказала, что думают на Украине о мирном плане Трампа

РИА Новости: жители средней и восточной Украины верят в успех переговоров

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Жители средней и восточной Украины верят в успех переговорного процесса и усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта, рассказала РИА Новости жительница Одессы.
"Если взять среднюю Украину и восточную, то да. Вот этот народ в большинстве верит, и они хотят остановить войну. Верят в переговоры, что Трамп как-то повлияет на это", - сказала собеседница агентства.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Рубио пытался настроить Трампа против Путина, пишут СМИ
10 декабря, 18:44
На западе Украины, по ее словам, люди не изменились.
"Народ, который думает, они верят в это", - добавила одесситка.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Смертельный номер: Зеленский прикрылся народом от гнева Трампа
Вчера, 08:00
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты РФ и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Милитаристское безумие". Почему США отворачиваются от Европы к России
13 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковМирный план США по Украине
 
 
