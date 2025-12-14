Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин на переговоры по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 14.12.2025
СМИ: Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин на переговоры по Украине
СМИ: Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин на переговоры по Украине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер прибыли в Берлин в составе американской делегации для... РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
сша
россия
джаред кушнер
владимир зеленский
стив уиткофф
евросоюз
нато
СМИ: Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин на переговоры по Украине

Bild: Уиткофф и Кушнер прибыли в ФРГ на переговоры по урегулированию на Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер прибыли в Берлин в составе американской делегации для переговоров по украинскому урегулированию, сообщил таблоид Bild.
"Огромный кортеж в настоящее время припаркован за отелем Adlon у Бранденбургских ворот. Специальный посланник США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в отель сегодня утром", - передает таблоид.
Владимир Зеленский
Зеленский сделал резкое заявление перед переговорами в Берлине
Вчера, 14:30
По данным издания, американские переговорщики прилетели в аэропорт Берлина, по дороге до отеля их сопровождали берлинские полицейские. Сообщается, что советник канцлер ФРГ по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров также уже прибыли, переговоры начались.
Bild сообщает, что переговоры, как ожидаются, продлятся два дня. В воскресенье, как сообщили источники в правительстве ФРГ, пройдут предварительные переговоры с участием советников по внешней политике, включая представителей США и Украины. Встреча канцлера Германии Фридриха Мерца и Владимира Зеленского запланирована на понедельник. Вечером в Берлин прибудут главы государств и правительств европейских стран, а также высокопоставленные чиновники ЕС и НАТО.
По данным издания, хотя изначально сообщалось, что Зеленский прибудет в Берлин только в понедельник, сейчас появляются свидетельства того, что он может приехать уже в воскресенье.
"В настоящее время большое количество сотрудников задействованы в операции в рамках подготовки к государственному визиту", - сообщила полиция Берлина в соцсети X, предупредив о возможных проблемах с дорожным движением в городе.
Стив Уиткофф
Уиткофф встретится с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине, пишут СМИ
13 декабря, 03:41
Ранее агентство DPA со ссылкой на источники в германском правительстве сообщило, что консультации в Берлине по мирному урегулированию на Украине пройдут в предстоящее воскресенье с участием советников по внешней политике США, европейских стран и Украины.
Правительство ФРГ ранее подтвердило, что канцлер Германии Фридрих Мерц проведет 15 декабря в Берлине встречу с Зеленским для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, затем к обсуждениям присоединится ряд лидеров ЕС и НАТО.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков рассказал об ожиданиях от консультации ЕС и Украины в Берлине
Вчера, 12:25
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияДжаред КушнерВладимир ЗеленскийСтив УиткоффЕвросоюзНАТОМирный план США по Украине
 
 
