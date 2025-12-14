СМИ: Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин на переговоры по Украине

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер прибыли в Берлин в составе американской делегации для переговоров по украинскому урегулированию, сообщил таблоид Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер прибыли в Берлин в составе американской делегации для переговоров по украинскому урегулированию, сообщил таблоид Bild

Украины По данным издания, американские переговорщики прилетели в аэропорт Берлина , по дороге до отеля их сопровождали берлинские полицейские. Сообщается, что советник канцлер ФРГ по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер и секретарь Совета национальной безопасности и обороны ( СНБО Рустем Умеров также уже прибыли, переговоры начались.

НАТО. Bild сообщает, что переговоры, как ожидаются, продлятся два дня. В воскресенье, как сообщили источники в правительстве ФРГ, пройдут предварительные переговоры с участием советников по внешней политике, включая представителей США и Украины. Встреча канцлера Германии Фридриха Мерца Владимира Зеленского запланирована на понедельник. Вечером в Берлин прибудут главы государств и правительств европейских стран, а также высокопоставленные чиновники ЕС

По данным издания, хотя изначально сообщалось, что Зеленский прибудет в Берлин только в понедельник, сейчас появляются свидетельства того, что он может приехать уже в воскресенье.

"В настоящее время большое количество сотрудников задействованы в операции в рамках подготовки к государственному визиту", - сообщила полиция Берлина в соцсети X, предупредив о возможных проблемах с дорожным движением в городе.

Ранее агентство DPA со ссылкой на источники в германском правительстве сообщило, что консультации в Берлине по мирному урегулированию на Украине пройдут в предстоящее воскресенье с участием советников по внешней политике США, европейских стран и Украины.

Правительство ФРГ ранее подтвердило, что канцлер Германии Фридрих Мерц проведет 15 декабря в Берлине встречу с Зеленским для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, затем к обсуждениям присоединится ряд лидеров ЕС и НАТО.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.