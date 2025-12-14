https://ria.ru/20251214/ukraina-2061949408.html
Ушаков рассказал о реакции России на внесение поправок в план по Украине
Ушаков рассказал о реакции России на внесение поправок в план по Украине - РИА Новости, 14.12.2025
Ушаков рассказал о реакции России на внесение поправок в план по Украине
Россия выразит резкие возражения, если в план по украинскому урегулированию внесут неприемлемые положения, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T12:40:00+03:00
2025-12-14T12:40:00+03:00
2025-12-14T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
юрий ушаков
павел зарубин
мирный план сша по украине
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059421925_0:149:3009:1842_1920x0_80_0_0_67f62a0b4e86c9adac967e7e0df123a5.jpg
https://ria.ru/20251214/tramp-2061842551.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059421925_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_38a9d7acefdc2ee9a6256ac3960a5186.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, юрий ушаков, павел зарубин, мирный план сша по украине, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, Мирный план США по Украине, Украина
Ушаков рассказал о реакции России на внесение поправок в план по Украине
Ушаков: РФ будет резко возражать при внесении неприемлемых поправок по Украине