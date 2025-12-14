https://ria.ru/20251214/ukraina-2061944277.html
Ушаков ответил на вопрос о "корейском варианте" урегулирования на Украине
Ушаков ответил на вопрос о "корейском варианте" урегулирования на Украине - РИА Новости, 14.12.2025
Ушаков ответил на вопрос о "корейском варианте" урегулирования на Украине
Урегулирование конфликта на Украине по "корейскому варианту" никогда не обсуждалось, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T12:05:00+03:00
2025-12-14T12:05:00+03:00
2025-12-14T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
юрий ушаков
павел зарубин
мирный план сша по украине
украина
россия
Ушаков ответил на вопрос о "корейском варианте" урегулирования на Украине
Ушаков: урегулирование на Украине по корейскому варианту никогда не обсуждалось