Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:00 14.12.2025
Вклад украинцев и европейцев в документы по украинскому урегулированию вряд ли будет конструктивным, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 14.12.2025
в мире, россия, юрий ушаков, павел зарубин, евросоюз, киев, украина, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, Евросоюз, Киев, Украина, Мирный план США по Украине
Ушаков оценил вклад Киева и ЕС в документы по урегулированию на Украине

Ушаков: вклад Киева и ЕС в урегулирование конфликта вряд ли будет конструктивным

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и Евросоюза в Брюсселе
Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вклад украинцев и европейцев в документы по украинскому урегулированию вряд ли будет конструктивным, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Вклад и украинцев, и европейцев в эти бумаги вряд ли будет конструктивным. В этом проблема", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Европу и Украину унизили и уничтожили. Окончательно и бесповоротно
12 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЮрий УшаковПавел ЗарубинЕвросоюзКиевУкраинаМирный план США по Украине
 
 
