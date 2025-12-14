В Совфеде назвали вопрос первопричин конфликта на Украине принципиальным

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Для России принципиальны вопросы устранения первопричин конфликта на Украине, среди которых гарантии невступления Киева в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.