Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде назвали вопрос первопричин конфликта на Украине принципиальным - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:44 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/ukraina-2061919531.html
В Совфеде назвали вопрос первопричин конфликта на Украине принципиальным
В Совфеде назвали вопрос первопричин конфликта на Украине принципиальным - РИА Новости, 14.12.2025
В Совфеде назвали вопрос первопричин конфликта на Украине принципиальным
Для России принципиальны вопросы устранения первопричин конфликта на Украине, среди которых гарантии невступления Киева в НАТО, демилитаризация и денацификация... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T07:44:00+03:00
2025-12-14T07:44:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
наталья никонорова
нато
совет федерации рф
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg
https://ria.ru/20251212/mid-2061629350.html
https://ria.ru/20250428/zakharova-2013939290.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_311:281:2667:2048_1920x0_80_0_0_1fa494a1a1ae7401e213c07402fbcbe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, наталья никонорова, нато, совет федерации рф, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Киев, Наталья Никонорова, НАТО, Совет Федерации РФ, Мирный план США по Украине
В Совфеде назвали вопрос первопричин конфликта на Украине принципиальным

РИА Новости: Никонорова назвала вопрос денацификации Украины принципиальным

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Для России принципиальны вопросы устранения первопричин конфликта на Украине, среди которых гарантии невступления Киева в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
"Принципиальными остаются вопросы устранения первопричин возникшего конфликта, гарантии невступления Украины в НАТО, необходимость ее денацификации и демилитаризации, неукоснительное соблюдение общепризнанных прав человека, например, на свободное использование родного языка и свободу вероисповедания", - сказала Никонорова.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В МИД Венгрии обвинили генсека НАТО в подрыве мирных переговоров по Украине
12 декабря, 12:30
Сенатор также добавила, что и Донбасс, и Новороссия являются историческими российскими регионами и также являются неотъемлемой частью России, что закреплено в Конституции.
"И чем больше Зеленский упирается, невзирая на все более настоятельные требования своих европейских и американских партнеров, тем хуже для него самого и для рядовых украинцев, которых используют в качестве "пушечного мяса". Поскольку эти земли в любом случае будут возвращены или дипломатическим, или военным путем", - добавила зампред международного комитета Совфеда.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Захарова объяснила, зачем нужна денацификация Украины
28 апреля, 21:43
 
В миреУкраинаРоссияКиевНаталья НиконороваНАТОСовет Федерации РФМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала