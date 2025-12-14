Владимир Зеленский образца декабря 2025 года в сравнении с собою в 2024-м напоминает мем с двумя псами породы шиба-ину, известными как Доге и Чимс. Качок Доге олицетворяет величие прошлого (например, 100 рублей в детстве), сутулая собака Чимс — ограниченность настоящего (100 рублей сейчас).

Еще год назад тот, кто называет себя президентом Украины, собирался вернуть Крым силой, стребовать с русских репарации, развалить Россию на части и отвергнуть абсолютно все условия Москвы по мирному договору. В 2025 году большинство "невозможных" и "неприемлемых" требований России к Зеленскому вдруг стали возможными и приемлемыми сперва для США, а потом — после нескольких сеансов внушения с их стороны — и для Зеленского тоже.

Теперь криворожский Чимс умоляет американцев оставить Украине хотя бы Запорожскую АЭС, хотя контролируют ее совсем не американцы. А тех, кто на самом деле ее контролируют, ему умолять уже бесполезно.

Другое дело, что вопрос ЗАЭС — всего лишь предлог, очередной способ тянуть время. Пан атаман слишком слаб духом, чтобы принять любое из тяжелых, но честных и мужественных решений.

Первый (и лучший для украинцев) вариант — согласиться с условиями России, остановить боевые действия, обрести смысл в мирной жизни, попытаться сохранить власть (но последнее, будем честны, вряд ли: зафиксировав поражение Украины, Зеленский станет козлом отпущения).

Второй вариант — отказаться от мирной концепции Трампа и гордо принять все последствия отказа. Они, вероятно, будут для Украины тяжелыми: американцы лишат ее разведданных, оружия и других форм поддержки, что скажется на положении ВСУ и уровне жизни населения. В какой-то момент за последствия все равно придется ответить, и — будем честны до конца — это замедленное самоубийство Украины в целом, вознесение ее и себя на жертвенный алтарь бандеровщины. Глупо, зато смело и торжественно.

Зеленским был выбран типично украинский путь — увиливания и избегания. Но неожиданно сильный напор американцев вынудил его отречься почти от всех "красных линий" за несколько дней. К настоящему моменту у Киева осталось только два предлога: помимо ЗАЭС, за которую цепляются с помощью МАГАТЭ, это полный вывод ВСУ из Донбасса. В последнем случае криворожцу пригодилась заначка из прошлого — положение конституции Украины, по которому изменение границ государства должно утверждаться через общенациональный референдум.

Те, кто эту конституцию писали, осознавали, что независимая Украина разинула рот широко, но сохранить все земли УССР в ее составе будет трудно. Промышленно развитый юго-восток в сравнении с западом был иноязычным, славил русских героев, обладал другой исторической памятью, а Крым засобирался в родную гавань (то есть обратно в Россию) еще до развала Советского Союза. Потому основной закон и снабдили положением, по которому Одесса или Севастополь смогут отделиться только в том случае, если на это согласятся львовские рагули.

Эта заготовка пригодилась и предыдущему президенту Украины: увиливая от реализаций Минских соглашений, он ссылался на необходимость общеукраинского референдума, результат которого был предопределен. Так соглашения были погублены, но результат украинцам вроде бы не понравился: нынешний вариант сделки стократно хуже той, которую заключали с Петром Порошенко. Если и она не состоится, следующая редакция станет еще хуже.

Однако Зеленский не смотрит так далеко. Он думает о том, как бы день простоять да ночь продержаться, — и вот, наконец, вспомнил про конституцию. Действие ее положений он публично "поставил на паузу до конца боевых действий", но теперь она ему снова нужна, пусть и подтверждает его нелегитимность как президента.

Никто еще не давал народам права признавать свое поражение в военном конфликте на референдуме, потому что никто бы такого не признал, даже немцы в 1945-м. А право на самоопределение — одну из основ международного права и Устава ООН — в Киеве как будто вывернули наизнанку: для Украины это право запрещать самоопределение других, а свое считать абсолютом.

Когда западные империи отпускали свои колонии, никто не догадался прибегнуть к плебисциту как к уловке. Украинцы догадались, а Новороссия и Донбасс для современного Киева — та же колония. Там, повторимся, теперь все другое — язык, культура, прошлое, церковь, а "метрополию" интересуют только земля и ресурсы, но не местные жители.

Зеленский, вероятно, не в курсе, но для метрополий прошлого прощание с колониями стало не актом демократии (таковым его безосновательно пытались представить), а вынужденной необходимостью. Отпустить Донбасс и Новороссию в Россию — это для Украины тоже вынужденная необходимость из-за поражения в конфликте, а референдумы там уже были проведены: где-то — 2014 году, где-то — в 2022-м. Киеву остается только смириться.

Вместо того, чтобы смириться, Зеленский видит ситуацию так. Сперва — убедить американцев в безальтернативности референдума. Потом подготовка, проведение, прочая волокита, а там еще пара месяцев препирательств — и парламентские выборы в США, которые с большой вероятностью выиграют друзья Украины из Демократической партии, после чего Трамп будет скован в способах мести. А если все-таки сможет отплатить Киеву за неуступчивость, криворожец уже переложил ответственность за плоды упрямства на народ.

Так, диктаторам бывают полезны плебисциты, но диктатуры не для того строятся, чтоб референдумы или выборы проигрывать. Помимо прочего, происходящее означает еще и то, что Зеленский решил побороться за власть. Альтернативы были, причем как раз для актеров — тех, кому важно казаться, а не быть. Он мог гордо отвергнуть условия России и США, но пожертвовать властью ради того, чтобы избежать расплаты: заявить, что уходит в отставку — пусть все решает легитимный парламент. А после — дезертировать в Лондон, читать там лекции, изображать непримиримого патриота и оглядываться на прогулках на свежем воздухе до конца своих дней (без этого он уже в любом случае не сможет).

Однако это было бы поведением пускай актера и труса, но человека рационального, а в Зеленском рационального столько же, сколько в лудомане, который все еще надеется отыграться. Просто эту проблему для него заслонила другая: про Россию он решил, что победит ее как-нибудь потом, а текущая задача — сохранить власть (и будь что будет).

Теоретически может получиться. Зеленский способен выиграть президентские выборы по молдавской схеме — через блокирование опасных кандидатов типа Валерия Залужного и за счет голосов тех, кто успели свалить из страны. Но только в том случае, если Европа во всем поддержит — закроет, во-первых, многомиллиардную дыру в бюджете на 2026 год, во-вторых, глаза на фальсификации с помощью зарубежных участков.

Но сколько веревочке ни виться, изыщется конец, а к концу тому будет привязана сутулая собака. В случае, если у Зеленского выгорит с референдумом и с выборами, мы еще раз вспомним про мем с двумя псами, потому что для Украины Чимс сегодняшнего дня — это всегда Доге будущего.