Рейтинг@Mail.ru
В Тегеране проходит встреча стран-соседей Афганистана с участием России - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/tegeran-2061936623.html
В Тегеране проходит встреча стран-соседей Афганистана с участием России
В Тегеране проходит встреча стран-соседей Афганистана с участием России - РИА Новости, 14.12.2025
В Тегеране проходит встреча стран-соседей Афганистана с участием России
В Тегеране проходит встреча стран-соседей Афганистана с участием РФ, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о необходимости решения проблем вокруг Афганистана... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T11:05:00+03:00
2025-12-14T11:05:00+03:00
в мире
афганистан
тегеран (город)
россия
аббас аракчи
мид ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045789569_0:139:2968:1808_1920x0_80_0_0_95cca07b358d85cd3230e14ba6227715.jpg
https://ria.ru/20251210/posol-2061226139.html
афганистан
тегеран (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045789569_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b676ebbffec64013c64966249e42d35a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, тегеран (город), россия, аббас аракчи, мид ирана
В мире, Афганистан, Тегеран (город), Россия, Аббас Аракчи, МИД Ирана

В Тегеране проходит встреча стран-соседей Афганистана с участием России

© Getty Images / NurPhoto/Morteza NikoubazlФлаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl
Флаги России и Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 14 дек - РИА Новости. В Тегеране проходит встреча стран-соседей Афганистана с участием РФ, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о необходимости решения проблем вокруг Афганистана посредством диалога.
«

"Иран, будучи давним соседом Афганистана и близким партнером народа этой страны, всегда подчеркивал всестороннюю интеграцию Афганистана в (дела - ред.) региона. Мы придерживаемся мнения, что события и вызовы в регионе могут быть решены только посредством конструктивного диалога, активного участия всех стран, абсолютного соблюдения принципов взаимного уважения, применения актуальных для региона механизмов (решения различных вопросов - ред.) и устойчивого сотрудничества между его странами", -сказал Аракчи, открывая встречу, его слова приводит официальный Telegram-канал.

Региональная встреча проходит с участием спецпредставителей России, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении по Афганистану. Как сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, Кабул принял решение не участвовать в мероприятии, Тегеран уважает это решение, но считает полезным вовлечение Афганистана в диалог.
Ранее замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил РИА Новости, что цель мероприятия - обсудить, каким образом можно помочь Афганистану поддержать стабильность, используя региональные механизмы, в свете возникшей напряженности между Пакистаном и Афганистаном вокруг движения пакистанских талибов.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Глава МИД Ирана на следующей неделе посетит Москву
10 декабря, 20:09
 
В миреАфганистанТегеран (город)РоссияАббас АракчиМИД Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала