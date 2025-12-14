В Тегеране проходит встреча стран-соседей Афганистана с участием России

«

"Иран, будучи давним соседом Афганистана и близким партнером народа этой страны, всегда подчеркивал всестороннюю интеграцию Афганистана в (дела - ред.) региона. Мы придерживаемся мнения, что события и вызовы в регионе могут быть решены только посредством конструктивного диалога, активного участия всех стран, абсолютного соблюдения принципов взаимного уважения, применения актуальных для региона механизмов (решения различных вопросов - ред.) и устойчивого сотрудничества между его странами", -сказал Аракчи, открывая встречу, его слова приводит официальный Telegram-канал.