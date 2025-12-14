В Тегеране проходит встреча стран-соседей Афганистана с участием России

ТЕГЕРАН, 14 дек - РИА Новости. В Тегеране проходит встреча стран-соседей Афганистана с участием РФ, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о необходимости решения проблем вокруг Афганистана посредством диалога.
"Иран, будучи давним соседом Афганистана и близким партнером народа этой страны, всегда подчеркивал всестороннюю интеграцию Афганистана в (дела - ред.) региона. Мы придерживаемся мнения, что события и вызовы в регионе могут быть решены только посредством конструктивного диалога, активного участия всех стран, абсолютного соблюдения принципов взаимного уважения, применения актуальных для региона механизмов (решения различных вопросов - ред.) и устойчивого сотрудничества между его странами", -сказал Аракчи, открывая встречу, его слова приводит официальный Telegram-канал.
Региональная встреча проходит с участием спецпредставителей России, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении по Афганистану. Как сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, Кабул принял решение не участвовать в мероприятии, Тегеран уважает это решение, но считает полезным вовлечение Афганистана в диалог.
Ранее замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил РИА Новости, что цель мероприятия - обсудить, каким образом можно помочь Афганистану поддержать стабильность, используя региональные механизмы, в свете возникшей напряженности между Пакистаном и Афганистаном вокруг движения пакистанских талибов.
