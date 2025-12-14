Рейтинг@Mail.ru
США в этом году почти вдвое нарастили покупку золота у ЕС - РИА Новости, 14.12.2025
06:51 14.12.2025
США в этом году почти вдвое нарастили покупку золота у ЕС
Импорт золота Соединенными Штатами из Евросоюза в этом году взлетел почти вдвое, крупнейшими поставщиками стали Бельгия, Италия и Германия, выяснило РИА Новости
в мире, бельгия, италия, германия, евросоюз
В мире, Бельгия, Италия, Германия, Евросоюз
Слитки золота
Слитки золота. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Импорт золота Соединенными Штатами из Евросоюза в этом году взлетел почти вдвое, крупнейшими поставщиками стали Бельгия, Италия и Германия, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, за три кварта этого года США импортировали из ЕС золота на 223,6 миллиона долларов - это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. За сентябрь поставки взлетели в восемь раз - до 44,2 миллиона долларов, а вот в годовом выражении они сократились на 5%.
Крупнейшими поставщиками золота внутри объединения стали Бельгия (115 миллионов долларов), Италия (50,1 миллиона), Германия (40,3 миллиона), Франция (15,2 миллиона) и Польша (1 миллион).
Всего за этот год американцы купили золота на 24,5 миллиарда долларов. Больше всего слитков и монет приехало из Швейцарии - на 7,3 миллиарда, Канады - 5,6 миллиарда, Австралии - 2,8 миллиарда, Мексики - 2,1 миллиарда и ЮАР - 1,7 миллиарда. ЕС расположился во второй десятке.
В миреБельгияИталияГерманияЕвросоюз
 
 
