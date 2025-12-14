https://ria.ru/20251214/ssha-2061917342.html
США в этом году почти вдвое нарастили покупку золота у ЕС
США в этом году почти вдвое нарастили покупку золота у ЕС
США в этом году почти вдвое нарастили покупку золота у ЕС
Импорт золота Соединенными Штатами из Евросоюза в этом году взлетел почти вдвое, крупнейшими поставщиками стали Бельгия, Италия и Германия, выяснило РИА Новости
США в этом году почти вдвое нарастили покупку золота у ЕС
США за год купили у ЕС золота на 24,5 миллиарда долларов