МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Отказ Европы от переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта создают критические проблемы для самого Запада, написал американский ученый, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в статье для газеты Berliner Zeitung.
«
"Сейчас Европа сопротивляется мирным переговорам (По Украине. — Прим. ред.). Последствия этого длительного отказа серьезно относиться к проблемам безопасности России теперь неизбежны и огромны для Европы. <…>. Русофобия не сделала Европу безопаснее. Она сделала Европу беднее, более разобщенной, более милитаризированной и более зависимой от внешних сил", — говорится в публикации.
По мнению эксперта, продолжающиеся попытки Запада нанести поражение России, не принесли результата. Они, пояснил эксперт, при этом ослабили тех, кто это начал.
«
"Дополнительная ирония заключается в том, что эта структурная русофобия в долгосрочной перспективе не позволила ослабить Россию, но при этом неоднократно ослабляла Европу", — резюмировал Сакс.
Глава евродипломатии Кая Каллас 1 декабря заявила, что ведение переговоров с Россией не отвечает интересам ЕС. По ее мнению, русских необходимо поставить в такое положение, при котором они будут вести разговор на основании интересов Брюсселя.
В ноябре Владимир Путин отметил, что Москва не против вернуться к сотрудничеству с Европой и готова работать с каждым, кто изъявит такое желание. Однако, по словам российского лидера, такой диалог должен выстраиваться на основе сложившихся реалий. Президент при этом пояснил, что сейчас все предложения ЕС по миру на Украине направлены на то, чтобы заблокировать этот процесс.