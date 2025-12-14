«

"Сейчас Европа сопротивляется мирным переговорам (По Украине. — Прим. ред.). Последствия этого длительного отказа серьезно относиться к проблемам безопасности России теперь неизбежны и огромны для Европы. <…>. Русофобия не сделала Европу безопаснее. Она сделала Европу беднее, более разобщенной, более милитаризированной и более зависимой от внешних сил", — говорится в публикации.