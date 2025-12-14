Рейтинг@Mail.ru
Сирия вступает в новую фазу восстановления, заявил Аш-Шараа - РИА Новости, 14.12.2025
Сирия вступает в новую фазу восстановления, заявил Аш-Шараа
Сирия вступает в новую фазу восстановления, заявил Аш-Шараа - РИА Новости, 14.12.2025
Сирия вступает в новую фазу восстановления, заявил Аш-Шараа
Сирия вступает в новый этап восстановления государства на основе стабильности и участия народа, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в... РИА Новости, 14.12.2025
Сирия вступает в новую фазу восстановления, заявил Аш-Шараа

Аш-Шараа: Сирия вступает в новый этап восстановления с участием народа

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкФлаг Сирии в Дамаске
Флаг Сирии в Дамаске - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в медиабанк
Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
БЕЙРУТ, 13 дек - РИА Новости. Сирия вступает в новый этап восстановления государства на основе стабильности и участия народа, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в ходе встречи с представителями и старейшинами провинций Латакия и Тартус в субботу.
"Президент подтвердил, что Сирия вступает в новую фазу восстановления государства на основе стабильности и участия народа", - говорится в заявлении канцелярии сирийского президента.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Россия всегда приходила на помощь Сирии, заявил МИД
11 декабря, 18:30
Аш-Шараа также подчеркнул, что государство не руководствуется какими-либо исключающими или мстительными настроениями в отношении каких-либо компонентов общества.
По его словам, Сирия является государством, обеспечивающим справедливость и гарантирующим права всех сирийцев.
Шестого марта в провинциях Латакия и Тартус вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны, и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти, с другой. Министерство обороны Сирии 10 марта объявило о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус. Власти в Дамаске сформировали независимую комиссию, чтобы расследовать события на побережье.
Жертвами вооруженного конфликта на сирийском побережье стали почти 1,5 тысячи человек, включая 90 женщин, сообщал в июле глава комиссии по расследованию событий Джумаа Аль-Анзи на пресс-конференции в Дамаске. По итогам расследования также было зафиксировано 480 случаев поджога жилых домов и торговых площадей. В ходе вооруженных боестолкновений были убиты 238 сотрудников службы безопасности и военнослужащих.
Оттава - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Канада исключила Сирию из списка спонсоров терроризма
6 декабря, 01:41
 
В миреСирияЛатакия (город)Тартус (мухафаза)Ахмед аш-Шараа
 
 
