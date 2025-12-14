Рейтинг@Mail.ru
Манул Шу из Ленинградского зоопарка завершил зажировку к зиме
17:33 14.12.2025 (обновлено: 18:06 14.12.2025)
Манул Шу из Ленинградского зоопарка завершил зажировку к зиме
Манул Шу из Ленинградского зоопарка завершил зажировку к зиме - РИА Новости, 14.12.2025
Манул Шу из Ленинградского зоопарка завершил зажировку к зиме
Манул Шу из Ленинградского зоопарка завершил зажировку к зиме и сейчас весит 6,8 килограмма, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарке. РИА Новости, 14.12.2025
санкт-петербург, россия, ленинград, ленинградский зоопарк
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Россия, Ленинград, Ленинградский зоопарк
Манул Шу из Ленинградского зоопарка завершил зажировку к зиме

Манул Шу из Ленинградского зоопарка завершил зажировку и сейчас весит 6,8 кг

© Фото : Ленинградский зоопарк/TelegramМанул Шу из Ленинградского зоопарка завершил зажировку к зиме
Манул Шу из Ленинградского зоопарка завершил зажировку к зиме - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Манул Шу из Ленинградского зоопарка завершил зажировку к зиме
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Манул Шу из Ленинградского зоопарка завершил зажировку к зиме и сейчас весит 6,8 килограмма, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарке.
Ранее в Telegram-канале зоопарка появилось сообщение, что манул Шу набрал свой максимальный вес, его зажировка к зиме завершена.
«

"Зажировка прошла хорошо. Шу весит 6,8 килограмма, Намика - 6,3 килограмма, Свэн - 4,5 килограмма в силу возраста. Они стали уже менее активными и аппетит поубавился. Шу весил 5,2 килограмма в сентябре", - рассказала собеседница агентства.

Манул Шу - первенец самца Свэна и самки Намики. Он родился в мае 2023 года. До этого горные коты Ленинградского зоопарка размножались в 2007 году.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. В настоящее время Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
Хорошие новости
 
 
