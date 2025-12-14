Манул Шу из Ленинградского зоопарка завершил зажировку к зиме

«

"Зажировка прошла хорошо. Шу весит 6,8 килограмма, Намика - 6,3 килограмма, Свэн - 4,5 килограмма в силу возраста. Они стали уже менее активными и аппетит поубавился. Шу весил 5,2 килограмма в сентябре", - рассказала собеседница агентства.