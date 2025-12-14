https://ria.ru/20251214/saks-2061918533.html
Американский экономист ждет от Трампа прекращения продаж оружия Украине
Американский экономист ждет от Трампа прекращения продаж оружия Украине - РИА Новости, 14.12.2025
Американский экономист ждет от Трампа прекращения продаж оружия Украине
Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил РИА Новости, что ждет от американского президента Дональда Трампа... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T07:19:00+03:00
2025-12-14T07:19:00+03:00
2025-12-14T07:19:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
дональд трамп
колумбийский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002920799_0:115:2976:1789_1920x0_80_0_0_eb98fa8ba2686cbda97eef6f2e190b44.jpg
https://ria.ru/20251204/polsha-2059845284.html
украина
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002920799_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4273eb9f1e7e16dfd9310899cb47d616.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, колумбийский университет
В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Колумбийский университет
Американский экономист ждет от Трампа прекращения продаж оружия Украине
РИА Новости: Джеффри Сакс ждет от Трампа прекращения продаж оружия Украине