Американский экономист ждет от Трампа прекращения продаж оружия Украине
07:19 14.12.2025
Американский экономист ждет от Трампа прекращения продаж оружия Украине
в мире
украина
киев
сша
дональд трамп
колумбийский университет
украина
киев
сша
в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, колумбийский университет
В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Колумбийский университет
Американский экономист ждет от Трампа прекращения продаж оружия Украине

Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani Barge
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил РИА Новости, что ждет от американского президента Дональда Трампа прекращения продаж оружия Украине, которое позволяет Киеву продолжать боевые действия.
"Я очень надеюсь, что президент Трамп просто заявит, что США не будут продавать Украине системы вооружений, чтобы затянуть войну", - сказал он агентству.
Также Сакс выразил уверенность, что пришло время мира.
