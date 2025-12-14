Рейтинг@Mail.ru
В Румынии обнаружили штамм гонконгского гриппа
14.12.2025
В Румынии обнаружили штамм гонконгского гриппа
В Румынии обнаружили штамм гонконгского гриппа - РИА Новости, 14.12.2025
В Румынии обнаружили штамм гонконгского гриппа
Штамм гонконгского гриппа обнаружен в Румынии, специалисты советуют срочно вакцинироваться тем категориям граждан, для которых вирус особо опасен, сообщило... РИА Новости, 14.12.2025
в мире
румыния
россия
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
румыния
россия
в мире, румыния, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования
В мире, Румыния, Россия, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования
В Румынии обнаружили штамм гонконгского гриппа

В Румынии обнаружен штамм гонконгского гриппа

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 дек - РИА Новости. Штамм гонконгского гриппа обнаружен в Румынии, специалисты советуют срочно вакцинироваться тем категориям граждан, для которых вирус особо опасен, сообщило радио Romania.
"Национальный институт Кантакузино сообщает об обнаружении в Румынии штамма вируса гриппа, циркулирующего на международном уровне и представляющего, по оценке Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, умеренный риск для населения в целом", - сообщает радиостанция.
Однако Национальный институт общественного здравоохранения обращает внимание на то, что гонконгский грипп опасен для людей старше 65 лет, для лиц с метаболическими, легочными, сердечно-сосудистыми, нервно-мышечными и другими хроническими заболеваниями, для беременных женщин, людей со слабым иммунитетом и лиц, проживающих в учреждениях длительного ухода.
Специалисты рекомендуют незамедлительно вакцинировать людей с высоким риском тяжелого заболевания, а также соблюдать гигиену рук и избегать людных мест.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил РИА Новости, что россиянам не стоит бояться гонконгского гриппа, однако для людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой и эндокринной системы он может быть опасен. По словам Онищенко, появление гонконгского гриппа в России было ожидаемым и прогнозируемым.
В миреРумынияРоссияГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образования
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
