В Румынии обнаружили штамм гонконгского гриппа

КИШИНЕВ, 14 дек - РИА Новости. Штамм гонконгского гриппа обнаружен в Румынии, специалисты советуют срочно вакцинироваться тем категориям граждан, для которых вирус особо опасен, сообщило радио Romania.
"Национальный институт Кантакузино сообщает об обнаружении в Румынии штамма вируса гриппа, циркулирующего на международном уровне и представляющего, по оценке Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, умеренный риск для населения в целом", - сообщает радиостанция.
Онищенко рассказал, для кого опасен гонконгский грипп
13 декабря, 02:37
Однако Национальный институт общественного здравоохранения обращает внимание на то, что гонконгский грипп опасен для людей старше 65 лет, для лиц с метаболическими, легочными, сердечно-сосудистыми, нервно-мышечными и другими хроническими заболеваниями, для беременных женщин, людей со слабым иммунитетом и лиц, проживающих в учреждениях длительного ухода.
Специалисты рекомендуют незамедлительно вакцинировать людей с высоким риском тяжелого заболевания, а также соблюдать гигиену рук и избегать людных мест.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил РИА Новости, что россиянам не стоит бояться гонконгского гриппа, однако для людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой и эндокринной системы он может быть опасен. По словам Онищенко, появление гонконгского гриппа в России было ожидаемым и прогнозируемым.
В России два человека умерли из-за последствий гонконгского гриппа
12 декабря, 18:44