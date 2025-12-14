Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ рассказали, как правильно писать слово "Бог" - РИА Новости, 14.12.2025
09:21 14.12.2025 (обновлено: 16:29 14.12.2025)
В РПЦ рассказали, как правильно писать слово "Бог"
В РПЦ рассказали, как правильно писать слово "Бог" - РИА Новости, 14.12.2025
В РПЦ рассказали, как правильно писать слово "Бог"
Слово "Бог" следует писать с заглавной буквы, рассказали РИА Новости представители Русской православной церкви (РПЦ). РИА Новости, 14.12.2025
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Слово "Бог" следует писать с заглавной буквы, рассказали РИА Новости представители Русской православной церкви (РПЦ).
Ранее в Институте русского языка имени Виноградова РАН агентству сообщили, что написание слова "бог" с маленькой или заглавной буквы зависит от контекста употребления.
"Написание слова "Бог" в европейской культуре - исторически с заглавной буквы. Практика писать со строчной возникла в богоборческие времена. При этом за этим стояла злоба и бессилие - примерно такая, как у современных "лингвистов" на Украине, которые пытаются писать слово "Россия" с маленькой буквы. Попытка насильственно изменить язык под свои политические предпочтения всегда надуманна и по существу беспомощна", - рассказал РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) отметил, что написание слово "Бог" может зависеть от контекста.
"Бог в Библии пишется с прописной, так как это имя. Точно так же, как Аллах всегда пишут с прописной (а Аллах - это и есть "Бог" по-арабски). Имя собственное. А "бог Зевс" или "бог Перун" пишется со строчной, потому что в данном случае это имя видовое. Имя нарицательное", - сказал РИА Новости архиепископ Савва.
Филолог, писатель, настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ им М. Ломоносова, протоиерей Владимир Вигилянский в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что написание слова "Бог" с прописной буквы подчеркивает его уникальность и неповторимость.
"Бог пишется с заглавной буквы, как то, что является единственным, уникальным, так же пишется и Господь. Он единственное, что есть над нами. Так было установлено правилами русского языка. Все то, что является неповторимым, люди пишут с прописной буквы, например, Отечество, примеров много", - отметил протоиерей Владимир Вигилянский.
Священнослужитель подчеркнул, что в годы атеистической пропаганды написание слова "Бог" с маленькой буквы носило политический, идеологический характер.
