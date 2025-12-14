Обвиняемый в слежке за морской базой в России имеет психическое заболевание

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Артем Ищенко, которого обвиняют в слежке по заданию Украины за объектами Ленинградской военно-морской базы, имеет психическое заболевание, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что, по данным защиты мужчины, Ищенко имеет психическое заболевание и ряд диагнозов, связанных с ментальным здоровьем, в том числе расстройство дефицита внимания с гиперактивностью и шизоидное расстройство личности. Защита настаивает на проведении экспертизы для установления инвалидности, говорится в документах.

Суд в Санкт-Петербурге в середине июня отправил Ищенко в СИЗО по обвинению в пособничестве в совершении теракта (часть 3 статьи 205.1 УК РФ ), сообщали в объединенной пресс-службе судов города.

Там заявляли, что, по данным следствия, Ищенко через мессенджер получил задание вести разведку объектов Ленинградской военно-морской базы. Он согласился его выполнить, сделал фотографии и составил текстовые заметки, передал данные заказчику. По словам собеседника РИА Новости, знакомого с ходом расследования, заказчиком преступления были представители Украины

Из судебных материалов следует, что Ищенко обвиняется в совершении в течение 2024 года действий, направленных на содействие совершению взрывов, поджогов, уничтожению военных объектов.

Ищенко признает вину и не оспаривает, что вел разведку, однако его защита настаивает на переквалификации его действий с пособничества в совершении теракта на участие в экстремистском сообществе, то есть на статью, предусматривающую куда более мягкое наказание.