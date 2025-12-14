Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в слежке за морской базой в России имеет психическое заболевание
02:19 14.12.2025 (обновлено: 03:02 14.12.2025)
Обвиняемый в слежке за морской базой в России имеет психическое заболевание
Обвиняемый в слежке за морской базой в России имеет психическое заболевание
Артем Ищенко, которого обвиняют в слежке по заданию Украины за объектами Ленинградской военно-морской базы, имеет психическое заболевание, говорится в судебных... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T02:19:00+03:00
2025-12-14T03:02:00+03:00
происшествия
россия
украина
санкт-петербург
россия
украина
санкт-петербург
происшествия, россия, украина, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Украина, Санкт-Петербург
Обвиняемый в слежке за морской базой в России имеет психическое заболевание

Следивший по заданию Украины за морской базой имеет психическое заболевание

Корвет "Сообразительный" Балтийского флота
Корвет Сообразительный Балтийского флота - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Александр Подгорчук
Перейти в медиабанк
Корвет "Сообразительный" Балтийского флота. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Артем Ищенко, которого обвиняют в слежке по заданию Украины за объектами Ленинградской военно-морской базы, имеет психическое заболевание, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что, по данным защиты мужчины, Ищенко имеет психическое заболевание и ряд диагнозов, связанных с ментальным здоровьем, в том числе расстройство дефицита внимания с гиперактивностью и шизоидное расстройство личности. Защита настаивает на проведении экспертизы для установления инвалидности, говорится в документах.
Суд в Санкт-Петербурге в середине июня отправил Ищенко в СИЗО по обвинению в пособничестве в совершении теракта (часть 3 статьи 205.1 УК РФ), сообщали в объединенной пресс-службе судов города.
Там заявляли, что, по данным следствия, Ищенко через мессенджер получил задание вести разведку объектов Ленинградской военно-морской базы. Он согласился его выполнить, сделал фотографии и составил текстовые заметки, передал данные заказчику. По словам собеседника РИА Новости, знакомого с ходом расследования, заказчиком преступления были представители Украины.
Из судебных материалов следует, что Ищенко обвиняется в совершении в течение 2024 года действий, направленных на содействие совершению взрывов, поджогов, уничтожению военных объектов.
Ищенко признает вину и не оспаривает, что вел разведку, однако его защита настаивает на переквалификации его действий с пособничества в совершении теракта на участие в экстремистском сообществе, то есть на статью, предусматривающую куда более мягкое наказание.
Расследование дела в настоящий момент продолжается, в последний раз срок следствия продлевался до 8 месяцев, то есть до 10 февраля 2026 года, заключается в материалах.
ПроисшествияРоссияУкраинаСанкт-Петербург
 
 
