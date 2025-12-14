https://ria.ru/20251214/putin-2061967138.html
Появились кадры общения Путина и Эрдогана в автобусе в Ашхабаде
Появились кадры общения Путина и Эрдогана в автобусе в Ашхабаде - РИА Новости, 14.12.2025
Появились кадры общения Путина и Эрдогана в автобусе в Ашхабаде
Опубликованы кадры общения президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в автобусе в Ашхабаде. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T15:10:00+03:00
2025-12-14T15:10:00+03:00
2025-12-14T15:11:00+03:00
ашхабад
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
ашхабад
россия
турция
2025
Путин и Эрдоган беседуют в автобусе
ашхабад, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Ашхабад, Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Появились кадры общения Путина и Эрдогана в автобусе в Ашхабаде
Появилось видео общения Путина и Эрдогана в автобусе по пути на форум в Ашхабаде