Появились кадры общения Путина и Эрдогана в автобусе в Ашхабаде
15:10 14.12.2025
Появились кадры общения Путина и Эрдогана в автобусе в Ашхабаде
Опубликованы кадры общения президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в автобусе в Ашхабаде.
ашхабад, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Ашхабад, Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Появились кадры общения Путина и Эрдогана в автобусе в Ашхабаде

Появилось видео общения Путина и Эрдогана в автобусе по пути на форум в Ашхабаде

П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 дек - РИА Новости. Опубликованы кадры общения президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в автобусе в Ашхабаде.
Путин в пятницу принял участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. Также российский лидер провел в Ашхабаде ряд двусторонних встреч.
Как следует из кадров, показанных в эфире "России 1", после форума глав делегаций стран-участниц форума привезли из конгресс-центра, где проходило мероприятие, на место проведения двусторонних встреч на автобусе. Путин и Эрдоган сидели в одном ряду и побеседовали в пути.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума на тему Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Это приведет к слому системы". О чем договорился Путин в Ашхабаде
12 декабря, 17:18
 
