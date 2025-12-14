В Польше обнаружили обломки объекта, похожего на беспилотник

ВАРШАВА, 14 дек - РИА Новости. Мужчина обнаружил в лесу на юге Польши обломки объекта, "похожего на беспилотник", сообщила Люблинская полиция в социальной сети Х.

"Сегодня около 13.00 (15.00 мск - ред.) в городе Желизна Радзыньского повята мужчина, гулявший в лесу, заметил обломки объекта, похожего на беспилотник", - сказано в сообщении.

Сотрудники местной полиции обеспечили охрану территории.

"Мы уведомили соответствующие органы, включая военную полицию в Бяла-Подляске и районную прокуратуру в Радзынь-Подляске", - отметили правоохранители.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.