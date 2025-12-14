Рейтинг@Mail.ru
В Польше обнаружили обломки объекта, похожего на беспилотник - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/polsha-2061991601.html
В Польше обнаружили обломки объекта, похожего на беспилотник
В Польше обнаружили обломки объекта, похожего на беспилотник - РИА Новости, 14.12.2025
В Польше обнаружили обломки объекта, похожего на беспилотник
Мужчина обнаружил в лесу на юге Польши обломки объекта, "похожего на беспилотник", сообщила Люблинская полиция в социальной сети Х. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T18:30:00+03:00
2025-12-14T18:30:00+03:00
в мире
польша
россия
белоруссия
дональд туск
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736907_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_26a92a1dcdc25bca5e361a5f05c655a7.jpg
https://ria.ru/20250917/polsha-2042494942.html
https://ria.ru/20250921/polsha-2043389362.html
польша
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736907_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_02956838993528d092799c34fbda4a12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, белоруссия, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, еврокомиссия, евросоюз, нато
В мире, Польша, Россия, Белоруссия, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО
В Польше обнаружили обломки объекта, похожего на беспилотник

В Польше мужчина обнаружил обломки объекта, похожего на беспилотник

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 14 дек - РИА Новости. Мужчина обнаружил в лесу на юге Польши обломки объекта, "похожего на беспилотник", сообщила Люблинская полиция в социальной сети Х.
"Сегодня около 13.00 (15.00 мск - ред.) в городе Желизна Радзыньского повята мужчина, гулявший в лесу, заметил обломки объекта, похожего на беспилотник", - сказано в сообщении.
Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В Польше обнаружили очередной упавший дрон
17 сентября, 15:03
Сотрудники местной полиции обеспечили охрану территории.
"Мы уведомили соответствующие органы, включая военную полицию в Бяла-Подляске и районную прокуратуру в Радзынь-Подляске", - отметили правоохранители.
Польский премьер Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
МВД Польши заявило об обнаружении новых обломков неопознанных объектов
21 сентября, 20:28
 
В миреПольшаРоссияБелоруссияДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковЕврокомиссияЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала