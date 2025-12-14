Умерла искусствовед Евгения Петрова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Искусствовед, главный эксперт Государственного Русского музея по научно-издательской деятельности Евгения Петрова скончалась на 80-м году жизни, сообщил музей.
"После тяжелой болезни на 80-м году жизни скончалась Евгения Николаевна Петрова - выдающийся российский искусствовед, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кандидат искусствоведения, член-корреспондент Российской академии художеств, в прошлом заместитель генерального директора Русского музея по научной работе, ныне главный эксперт Русского музея по научно-издательской деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Петрова работала в Русском музее с 1966 года. Музей выражает соболезнования родными и близкими искусствоведа.
По информации музея, в 2024-2025 годах Петрова стала организатором и куратором первой выставки русского авангарда из собрания Русского музея в Китае, которая проводилась в рамках перекрестных годов культуры между странами и вызвала огромный резонанс. Именно она по приглашению Пушкинского музея выступила куратором выставки "Марк Шагал. Радость земного притяжения", которая на днях открылась в Москве.