Рейтинг@Mail.ru
Умерла искусствовед Евгения Петрова - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 14.12.2025 (обновлено: 20:02 14.12.2025)
https://ria.ru/20251214/petrova-2061997346.html
Умерла искусствовед Евгения Петрова
Умерла искусствовед Евгения Петрова - РИА Новости, 14.12.2025
Умерла искусствовед Евгения Петрова
Искусствовед, главный эксперт Государственного Русского музея по научно-издательской деятельности Евгения Петрова скончалась на 80-м году жизни, сообщил музей. РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T20:01:00+03:00
2025-12-14T20:02:00+03:00
русский музей
государственный русский музей
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155562/26/1555622692_0:396:2936:2048_1920x0_80_0_0_bdf0b04e56bd9a1b8a87a2e40f3c347b.jpg
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155562/26/1555622692_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_8ddb7ea9db947b6faba47b0276b4e956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русский музей, государственный русский музей, санкт-петербург
Русский музей, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Умерла искусствовед Евгения Петрова

Умерла главный эксперт Русского музея Евгения Петрова

© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяЕвгения Петрова
Евгения Петрова - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
Евгения Петрова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Искусствовед, главный эксперт Государственного Русского музея по научно-издательской деятельности Евгения Петрова скончалась на 80-м году жизни, сообщил музей.
"После тяжелой болезни на 80-м году жизни скончалась Евгения Николаевна Петрова - выдающийся российский искусствовед, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кандидат искусствоведения, член-корреспондент Российской академии художеств, в прошлом заместитель генерального директора Русского музея по научной работе, ныне главный эксперт Русского музея по научно-издательской деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Петрова работала в Русском музее с 1966 года. Музей выражает соболезнования родными и близкими искусствоведа.
По информации музея, в 2024-2025 годах Петрова стала организатором и куратором первой выставки русского авангарда из собрания Русского музея в Китае, которая проводилась в рамках перекрестных годов культуры между странами и вызвала огромный резонанс. Именно она по приглашению Пушкинского музея выступила куратором выставки "Марк Шагал. Радость земного притяжения", которая на днях открылась в Москве.
 
Русский музейГосударственный Русский музейСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала