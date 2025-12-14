Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мошенники под предлогом замены домофона обманули женщину
14.12.2025
В Петербурге мошенники под предлогом замены домофона обманули женщину
Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, которые под предлогом замены домофона убедили местную жительницу передать им около 14,4 миллиона рублей, сообщила... РИА Новости, 14.12.2025
В Петербурге мошенники под предлогом замены домофона обманули женщину

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, которые под предлогом замены домофона убедили местную жительницу передать им около 14,4 миллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, 61-летняя жительница Приморского района обратилась в полицию в субботу.
"(Заявительница сообщила – ред.), что в период с 18 августа по 26 ноября ей по телефону неоднократно звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных организаций, которые под предлогом замены домофона убедили ее в разные дни обналичить крупные суммы и передать их курьеру. Обманутая женщина передала незнакомцу 14 433 000 рублей", – говорится в сообщении.
Уголовно дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет предполагаемых фигурантов.
МВД предупредило о мошенниках под видом администраторов Telegram-каналов
9 декабря, 12:56
9 декабря, 12:56
 
