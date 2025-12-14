В Петербурге мошенники под предлогом замены домофона обманули женщину

"(Заявительница сообщила – ред.), что в период с 18 августа по 26 ноября ей по телефону неоднократно звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных организаций, которые под предлогом замены домофона убедили ее в разные дни обналичить крупные суммы и передать их курьеру. Обманутая женщина передала незнакомцу 14 433 000 рублей", – говорится в сообщении.