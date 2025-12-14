https://ria.ru/20251214/peterburg-2061932093.html
В Петербурге мошенники под предлогом замены домофона обманули женщину
В Петербурге мошенники под предлогом замены домофона обманули женщину - РИА Новости, 14.12.2025
В Петербурге мошенники под предлогом замены домофона обманули женщину
Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, которые под предлогом замены домофона убедили местную жительницу передать им около 14,4 миллиона рублей, сообщила... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T10:21:00+03:00
2025-12-14T10:21:00+03:00
2025-12-14T13:55:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
приморский район
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20251209/mvd-2060794403.html
россия
санкт-петербург
приморский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, приморский район, дело о квартире долиной
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Приморский район, Дело о квартире Долиной
В Петербурге мошенники под предлогом замены домофона обманули женщину
В Петербурге мошенники обманули женщину на 14,4 млн под видом замены домофона