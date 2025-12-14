Переговоры между делегациями Украины и США в Берлине завершились

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Переговоры между украинской и американской делегациями в Берлине по урегулированию на Украине завершились, они длились более пяти часов и продлятся в понедельник, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на офис Владимира Зеленского.