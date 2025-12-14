Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области восемь поездов ФПК идут с отставанием от графика - РИА Новости, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/penza-2061982729.html
В Пензенской области восемь поездов ФПК идут с отставанием от графика
В Пензенской области восемь поездов ФПК идут с отставанием от графика - РИА Новости, 14.12.2025
В Пензенской области восемь поездов ФПК идут с отставанием от графика
Восемь пассажирских поездов, движущихся по территории Пензенской области измененным маршрутом, идут с отставанием от графика после схода грузовых вагонов,... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T17:01:00+03:00
2025-12-14T17:01:00+03:00
происшествия
федеральная пассажирская компания
ржд
пензенская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92268/94/922689470_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_c83a9976fc71d019a961a05f5d4ec6e3.jpg
https://ria.ru/20251214/penza-2061933858.html
https://ria.ru/20251214/penza-2061923891.html
https://ria.ru/20251213/stolknovenie-2061885526.html
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92268/94/922689470_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_6aa58516b5170b3c5c10d13f3543cef2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, федеральная пассажирская компания, ржд, пензенская область
Происшествия, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Пензенская область
В Пензенской области восемь поездов ФПК идут с отставанием от графика

В Пензенской области 8 поездов ФПК следуют с опозданием

© Fotolia / koi88Железнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Fotolia / koi88
Железнодорожные пути. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Восемь пассажирских поездов, движущихся по территории Пензенской области измененным маршрутом, идут с отставанием от графика после схода грузовых вагонов, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
"В настоящее время с отставанием от графика следуют восемь поездов, отправившихся по территории Пензенской области измененным маршрутом", - говорится в сообщении ФПК.
Восстановительные работы на станции Чаис, где произошло столкновение локомотива с грузовым поездом - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Последствия ЧП на станции Чаис под Пензой ликвидируют около 300 человек
Вчера, 10:32
Уточняется, что речь о поездах №347 Уфа - Санкт-Петербург, №63 Самара - Санкт-Петербург, №50 Москва - Уфа, №32 Москва - Орск, №14 Москва - Челябинск, №302 Москва - Челябинск, №301 Челябинск - Москва (отправлением 13.12), №64 Санкт-Петербург - Самара (отправлением 12.12).
Максимальное время задержки составляет не более четырех часов.
В конечные пункты маршрута прибыло 14 поездов.
"Сотрудники проездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", - отмечается в сообщении ФПК.
Последствия столкновения локомотива с грузовым поездом на станции Чаис в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Двенадцать пассажирских поездов поедут через Пензу после схода вагонов
Вчера, 09:09
Подчеркивается, что пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
Последствия столкновения локомотива с грузовым поездом в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Уголовное дело возбудили после столкновения поезда и локомотива под Пензой
13 декабря, 20:56
 
ПроисшествияФедеральная пассажирская компанияРЖДПензенская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала