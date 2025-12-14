В Пензенской области восемь поездов ФПК идут с отставанием от графика

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Восемь пассажирских поездов, движущихся по территории Пензенской области измененным маршрутом, идут с отставанием от графика после схода грузовых вагонов, Восемь пассажирских поездов, движущихся по территории Пензенской области измененным маршрутом, идут с отставанием от графика после схода грузовых вагонов, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).

"В настоящее время с отставанием от графика следуют восемь поездов, отправившихся по территории Пензенской области измененным маршрутом", - говорится в сообщении ФПК

Максимальное время задержки составляет не более четырех часов.

В конечные пункты маршрута прибыло 14 поездов.

"Сотрудники проездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", - отмечается в сообщении ФПК.

Подчеркивается, что пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием.