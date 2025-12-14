https://ria.ru/20251214/penza-2061982729.html
В Пензенской области восемь поездов ФПК идут с отставанием от графика
Восемь пассажирских поездов, движущихся по территории Пензенской области измененным маршрутом, идут с отставанием от графика после схода грузовых вагонов,... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T17:01:00+03:00
происшествия
федеральная пассажирская компания
ржд
пензенская область
