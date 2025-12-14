Последствия столкновения локомотива с грузовым поездом на станции Чаис в Пензенской области

Двенадцать пассажирских поездов поедут через Пензу после схода вагонов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Из-за схода грузовых вагонов в Пензенской области 12 поездов поедут через Пензу и Сызрань, ФПК . Из-за схода грузовых вагонов в Пензенской области 12 поездов поедут через Пензу и Сызрань, сообщила

"На период проведения восстановительных работ <...> пассажирские поезда отправлены измененным маршрутом через станции Сызрань и Пенза", — заявила компания в Telegram-канале.

© Центральное МСУТ СК России/Telegram Последствия столкновения локомотива с грузовым поездом в Пензенской области © Центральное МСУТ СК России/Telegram Последствия столкновения локомотива с грузовым поездом в Пензенской области

В объезд пойдут поезда: № 10 и 16 Москва — Самара, № 14 и 302 Москва — Челябинск, № 22 Москва — Ульяновск, № 32 Москва — Орск, № 48 Санкт-Петербург — Самара, № 50 Москва — Уфа, № 63 Самара — Санкт-Петербург, № 66 Москва — Тольятти, № 347 Уфа — Санкт-Петербург, № 932 Нижний Новгород — Самара.

Также на основные маршруты уже успели выйти поезда: № 9 и 15 Самара — Москва, № 13 Челябинск — Москва, № 21 Ульяновск — Москва, № 31 Орск — Москва, № 65 Тольятти — Москва.

Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы восстановить движение на ветке как можно скорее.