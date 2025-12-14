https://ria.ru/20251214/penza-2061923891.html
Двенадцать пассажирских поездов поедут через Пензу после схода вагонов
Двенадцать пассажирских поездов поедут через Пензу после схода вагонов
Двенадцать пассажирских поездов поедут через Пензу после схода вагонов
Из-за схода грузовых вагонов в Пензенской области 12 поездов поедут через Пензу и Сызрань, сообщила ФПК.
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Из-за схода грузовых вагонов в Пензенской области 12 поездов поедут через Пензу и Сызрань, сообщила ФПК
.
"На период проведения восстановительных работ <...> пассажирские поезда отправлены измененным маршрутом через станции Сызрань и Пенза", — заявила компания в Telegram-канале.
В объезд пойдут поезда: № 10 и 16 Москва — Самара, № 14 и 302 Москва — Челябинск, № 22 Москва — Ульяновск, № 32 Москва — Орск, № 48 Санкт-Петербург — Самара, № 50 Москва — Уфа, № 63 Самара — Санкт-Петербург, № 66 Москва — Тольятти, № 347 Уфа — Санкт-Петербург, № 932 Нижний Новгород — Самара.
Также на основные маршруты уже успели выйти поезда: № 9 и 15 Самара — Москва, № 13 Челябинск — Москва, № 21 Ульяновск — Москва, № 31 Орск — Москва, № 65 Тольятти — Москва.
Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы восстановить движение на ветке как можно скорее.
В субботу на станции Чаис столкнулись грузовой поезд и маневровый локомотив. Это привело к сходу вагонов. В РЖД принимают меры для минимизации последствий разлива мазута. В работах участвуют около 300 сотрудников и четыре восстановительных поезда. Возбуждено уголовное дело.