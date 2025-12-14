https://ria.ru/20251214/khenderson-2062005868.html
Первый гол Хендерсона за "Брентфорд" помог команде сыграть вничью в АПЛ
Первый гол Хендерсона за "Брентфорд" помог команде сыграть вничью в АПЛ - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Первый гол Хендерсона за "Брентфорд" помог команде сыграть вничью в АПЛ
"Брентфорд" сыграл вничью с "Лидс Юнайтед" в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T21:34:00+03:00
2025-12-14T21:34:00+03:00
2025-12-14T21:34:00+03:00
футбол
спорт
джордан хендерсон
брентфорд
лидс юнайтед
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2062005153_0:647:1440:1457_1920x0_80_0_0_979749c4bc27f484e4a3a02f79e2cc4d.jpg
/20251214/paok-2062004418.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2062005153_0:610:1440:1690_1920x0_80_0_0_4541a9423bddd21426eaca682801021f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, джордан хендерсон, брентфорд, лидс юнайтед, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Джордан Хендерсон, Брентфорд, Лидс Юнайтед, Английская премьер-лига (АПЛ)
Первый гол Хендерсона за "Брентфорд" помог команде сыграть вничью в АПЛ
Первый гол Хендерсона за "Брентфорд" помог команде сыграть вничью с "Лидсом"