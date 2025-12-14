Рейтинг@Mail.ru
Первый гол Хендерсона за "Брентфорд" помог команде сыграть вничью в АПЛ - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:34 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/khenderson-2062005868.html
Первый гол Хендерсона за "Брентфорд" помог команде сыграть вничью в АПЛ
Первый гол Хендерсона за "Брентфорд" помог команде сыграть вничью в АПЛ - РИА Новости Спорт, 14.12.2025
Первый гол Хендерсона за "Брентфорд" помог команде сыграть вничью в АПЛ
"Брентфорд" сыграл вничью с "Лидс Юнайтед" в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 14.12.2025
2025-12-14T21:34:00+03:00
2025-12-14T21:34:00+03:00
футбол
спорт
джордан хендерсон
брентфорд
лидс юнайтед
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2062005153_0:647:1440:1457_1920x0_80_0_0_979749c4bc27f484e4a3a02f79e2cc4d.jpg
/20251214/paok-2062004418.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2062005153_0:610:1440:1690_1920x0_80_0_0_4541a9423bddd21426eaca682801021f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, джордан хендерсон, брентфорд, лидс юнайтед, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Джордан Хендерсон, Брентфорд, Лидс Юнайтед, Английская премьер-лига (АПЛ)
Первый гол Хендерсона за "Брентфорд" помог команде сыграть вничью в АПЛ

Первый гол Хендерсона за "Брентфорд" помог команде сыграть вничью с "Лидсом"

© Соцсети "Брентфорда"Джордан Хендерсон
Джордан Хендерсон - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© Соцсети "Брентфорда"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Брентфорд" сыграл вничью с "Лидс Юнайтед" в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Брентфорде завершилась со счетом 1:1. Дебютным голом за "Брентфорд" отметился победитель Лиги чемпионов в составе "Ливерпуля" Джордан Хендерсон (70-я минута), у "Лидса" в четвертом матче подряд отличился Доминик Калверт-Льюин (83).
Английская премьер-лига (АПЛ)
14 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
Брентфорд
1 : 1
Лидс
70‎’‎ • Джордан Хендерсон
82‎’‎ • Доминик Кэлверт-Льюин
(Вилли Ньонто)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Брентфорд" с 20 очками занимает 14-е место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), "Лидс" (16 очков) располагается на 17-й строчке.
Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
ПАОК с Чаловым проиграл команде с пятиматчевой серией поражений
Вчера, 21:23
 
ФутболСпортДжордан ХендерсонБрентфордЛидс ЮнайтедАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала