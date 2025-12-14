В сборной России не нашли вины Сафонова в пропущенных от "Меца" мячах

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с РИА Новости заявил, что вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов не виноват в пропущенных мячах в матче против "Меца".
"ПСЖ" 13 декабря на выезде обыграл "Мец" (3:2) в матче 16-го тура чемпионата Франции. Соперник нанес пять ударов по воротам Сафонова, три из которых он отразил. Для российского вратаря эта игра стала третьей подряд в стартовом составе парижан. В двух предыдущих - против "Ренна" и "Атлетика" из Бильбао - он сыграл на ноль.
"Игру Матвея могу оценить так: во-первых, в пропущенных мячах к нему не может быть никаких претензий, а во-вторых, в этом матче он сделал очень много передач ногами. Если учесть, что все эти передачи он сделал в момент прессинга, который проводил соперник возле ворот "ПСЖ", и то, что при этом не совершил ни одной ошибки, этот матч был самым качественным из трех прошедших. Знаю, что тренеры "ПСЖ" уделяют этому аспекту игры большое значение. Думаю, они остались довольны сегодняшней игрой Матвея", - сказал Кафанов.
"При счете 2:1 в пользу гостей был самый сложный удар в матче для нашего голкипера. Он с ним справился, перевел мяч на угловой, а после этого углового парижане провели контратаку, завершившуюся голом. Это был один из ключевых моментов матча", - отметил тренер вратарей сборной России.