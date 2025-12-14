В сборной России не нашли вины Сафонова в пропущенных от "Меца" мячах

«

"Игру Матвея могу оценить так: во-первых, в пропущенных мячах к нему не может быть никаких претензий, а во-вторых, в этом матче он сделал очень много передач ногами. Если учесть, что все эти передачи он сделал в момент прессинга, который проводил соперник возле ворот "ПСЖ", и то, что при этом не совершил ни одной ошибки, этот матч был самым качественным из трех прошедших. Знаю, что тренеры "ПСЖ" уделяют этому аспекту игры большое значение. Думаю, они остались довольны сегодняшней игрой Матвея", - сказал Кафанов.