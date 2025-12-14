https://ria.ru/20251214/herson-2061928697.html
На Херсонщине десантники построили подземный храм
На Херсонщине десантники построили подземный храм - РИА Новости, 14.12.2025
На Херсонщине десантники построили подземный храм
Подземный храм на Херсонщине построили десантники 299-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, рассказал РИА... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T09:49:00+03:00
2025-12-14T09:49:00+03:00
2025-12-14T09:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
георгий победоносец
вооруженные силы украины
херсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059749384_0:74:3345:1956_1920x0_80_0_0_dc7cd95e0b866bffa37cb818a4aa59dc.jpg
https://ria.ru/20251104/svyaschenniki--2052722254.html
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059749384_500:0:3231:2048_1920x0_80_0_0_532d6b5570012675fce26e21ec24df63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий победоносец, вооруженные силы украины, херсон
Специальная военная операция на Украине, Георгий Победоносец, Вооруженные силы Украины, Херсон
На Херсонщине десантники построили подземный храм
Десантники построили подземный православный храм на Херсонщине
ГЕНИЧЕСК, 14 дек – РИА Новости. Подземный храм на Херсонщине построили десантники 299-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, рассказал РИА Новости командир полка с позывным "Нил".
"Храм имени святого Георгия Победоносца
. И мы приехали сюда с иконой Георгия Победоносца, которая у нас была в Часовом Яру... Здесь проходят молебны", - рассказал комполка.
Он уточнил, что в храме также проходят полноценные службы, военнослужащие могут встретится с полковым священником, помолиться, а также покреститься.
"Православный храм полностью выстроен под землей, рядом также под землей есть мечеть для военнослужащих-мусульман", - рассказал собеседник агентства.
Командир уточнил, что снаружи вход в подземный храм замаскирован, а подходы к нему защищены сетями от беспилотников ВСУ
.