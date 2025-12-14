Рейтинг@Mail.ru
На Херсонщине десантники построили подземный храм
Специальная военная операция на Украине
 
09:49 14.12.2025
https://ria.ru/20251214/herson-2061928697.html
На Херсонщине десантники построили подземный храм
На Херсонщине десантники построили подземный храм - РИА Новости, 14.12.2025
На Херсонщине десантники построили подземный храм
Подземный храм на Херсонщине построили десантники 299-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, рассказал РИА... РИА Новости, 14.12.2025
2025-12-14T09:49:00+03:00
2025-12-14T09:49:00+03:00
На Херсонщине десантники построили подземный храм

Десантники построили подземный православный храм на Херсонщине

Военнослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 14 дек – РИА Новости. Подземный храм на Херсонщине построили десантники 299-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, рассказал РИА Новости командир полка с позывным "Нил".
"Храм имени святого Георгия Победоносца. И мы приехали сюда с иконой Георгия Победоносца, которая у нас была в Часовом Яру... Здесь проходят молебны", - рассказал комполка.
Он уточнил, что в храме также проходят полноценные службы, военнослужащие могут встретится с полковым священником, помолиться, а также покреститься.
"Православный храм полностью выстроен под землей, рядом также под землей есть мечеть для военнослужащих-мусульман", - рассказал собеседник агентства.
Командир уточнил, что снаружи вход в подземный храм замаскирован, а подходы к нему защищены сетями от беспилотников ВСУ.
