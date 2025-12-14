Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Днепропетровске

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в воскресенье в Днепропетровске на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Агентство "Укринформ" в воскресенье уже передавало о взрывах в Днепропетровске. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
"Звуки взрыва снова было слышно в Днепропетровске", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.