Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Днепропетровске

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в воскресенье в Днепропетровске на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".

"Звуки взрыва снова было слышно в Днепропетровске", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".