Над Ленинградской областью уничтожили беспилотники
Над Ленинградской областью уничтожили беспилотники - РИА Новости, 14.12.2025
Над Ленинградской областью уничтожили беспилотники
Дроны уничтожены над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 14.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
Над Ленинградской областью уничтожили беспилотники
Дрозденко: над Ленинградской областью сбили беспилотники