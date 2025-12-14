https://ria.ru/20251214/bespilotnik-2061965305.html
На подлете к Воронежу уничтожили беспилотник
На подлете к Воронежу уничтожили беспилотник
БПЛА уничтожен на подлете к Воронежу, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 14.12.2025
