DPA: Мерц покинул переговоры с Зеленским в Берлине - РИА Новости, 14.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 14.12.2025 (обновлено: 20:24 14.12.2025)
DPA: Мерц покинул переговоры с Зеленским в Берлине
DPA: Мерц покинул переговоры с Зеленским в Берлине
DPA: Мерц покинул переговоры с Зеленским в Берлине

Переговоры американской делегации и Владимира Зеленского в Берлине. 14 декабря 2025
Переговоры американской делегации и Владимира Зеленского в Берлине. 14 декабря 2025
© Getty Images / Handout/Guido Bergmann
Переговоры американской делегации и Владимира Зеленского в Берлине. 14 декабря 2025
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц покинул переговоры американской делегации и Владимира Зеленского в Берлине, сообщило агентство DPA со ссылкой на правительственные источники.
Ранее в Берлине в ведомстве канцлера начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского.
"Пока жив". В Раде набросились на Зеленского из-за встречи в Берлине
"Пока жив". В Раде набросились на Зеленского из-за встречи в Берлине
Вчера, 19:53
"После короткого приветствия Мерц покинул переговоры. Советник Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер остался в качестве модератора", - сообщило агентство.
Мерц разместил в соцсети X видео с кадрами, на которых он приветствует американскую и украинскую делегации по прибытии в ведомство канцлера.
"Мы хотим прочного мира на Украине. Впереди сложные вопросы, но мы полны решимости двигаться вперед", - написал канцлер ФРГ.
Правительство ФРГ ранее подтвердило, что канцлер Германии Фридрих Мерц проведет 15 декабря в Берлине встречу с Зеленским для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, затем к обсуждениям присоединится ряд лидеров ЕС и НАТО.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Зеленский сделал резкое заявление перед переговорами в Берлине
Зеленский сделал резкое заявление перед переговорами в Берлине
Вчера, 14:30
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Ушаков рассказал об ожиданиях от консультации ЕС и Украины в Берлине
Ушаков рассказал об ожиданиях от консультации ЕС и Украины в Берлине
Вчера, 12:25
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
