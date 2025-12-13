Захарова сравнила главу ЕК с козлом в огороде

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об "издержках", которые якобы растут у России в связи с конфликтом на Украине, шутливо изменив известный фразеологизм: "Пусти Урсулу в огород".
Ранее фон дер Ляйен заявила, что до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине, "издержки России будут неуклонно расти".
"Судя по данным статистики, неуклонно растут издержки именно стран Евросоюза. А им Урсула какие сигналы посылает и за что наказывает? Анекдот, конечно. Пусти Урсулу в огород", - написала Захарова в Telegram-канале.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила 1 декабря, что Евросоюз с февраля 2022 года уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро.
