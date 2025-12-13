Глава МАГАТЭ оценил ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС

ВЕНА, 13 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается хрупкой, заявил в интервью РИА Новости глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«
"Она очень хрупкая и чувствительная", - сказал он, комментируя актуальную ситуацию на ЗАЭС с точки зрения ядерной безопасности и физической защиты.
Собеседник агентства добавил, что положительным моментом стало успешное достижение режимов прекращения огня, которые позволили провести крайне необходимые ремонтные работы на линиях "Днепровская" и "Ферросплавная". "Это было важно", - пояснил Гросси.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года — после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.