Запорожская АЭС отработала отключение от внешней сети ночью штатно
13:14 13.12.2025 (обновлено: 13:21 13.12.2025)
Запорожская АЭС отработала отключение от внешней сети ночью штатно
Системы Запорожской АЭС штатно отработали отключение от внешней сети, сообщается в Telegram-канале электростанции. РИА Новости, 13.12.2025
запорожская аэс, рафаэль гросси, магатэ, происшествия
Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Происшествия
Запорожская АЭС отработала отключение от внешней сети ночью штатно

На ЗАЭС не зафиксировали нарушения безопасности после ночного отключения от сети

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Системы Запорожской АЭС штатно отработали отключение от внешней сети, сообщается в Telegram-канале электростанции.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС в 12-й раз за время конфликта минувшей ночью временно потеряла все внешнее электроснабжение.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
«

"Запорожская АЭС штатно отработала отключение от внешней сети... Сегодня ночью на Запорожской АЭС произошло отключение обеих внешних линий электропередачи, что привело к полной потере внешнего энергоснабжения... Для питания систем безопасности и собственных нужд станции были автоматически запущены резервные дизель-генераторы. Все системы функционировали в штатном режиме", - говорится в сообщении

Отмечается, что нарушения пределов безопасной эксплуатации не зафиксировано. В настоящее время внешнее электроснабжение Запорожской АЭС полностью восстановлено. Резервные дизель-генераторы, выполнив свою задачу, переведены в режим дежурства.
Радиационный фон на промплощадке, в санитарно-защитной и контрольной зонах соответствует естественным значениям, добавляется в сообщении. Угрозы для персонала, населения и экологии отсутствуют.
«

"Причины отключения внешних линий электропередачи выясняются. Ситуация на станции полностью контролируется, её работа осуществляется в строгом соответствии с требованиями безопасности", - заключается в сообщении в Telegram-канале ЗАЭС.

Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Происшествия
 
 
