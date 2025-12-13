Запорожская АЭС отработала отключение от внешней сети ночью штатно

«

"Запорожская АЭС штатно отработала отключение от внешней сети... Сегодня ночью на Запорожской АЭС произошло отключение обеих внешних линий электропередачи, что привело к полной потере внешнего энергоснабжения... Для питания систем безопасности и собственных нужд станции были автоматически запущены резервные дизель-генераторы. Все системы функционировали в штатном режиме", - говорится в сообщении