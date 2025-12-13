Рейтинг@Mail.ru
Гросси объяснил выбор маршрута экспертов МАГАТЭ к ЗАЭС через Россию - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 13.12.2025 (обновлено: 11:42 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/zaes-2061820815.html
Гросси объяснил выбор маршрута экспертов МАГАТЭ к ЗАЭС через Россию
Гросси объяснил выбор маршрута экспертов МАГАТЭ к ЗАЭС через Россию - РИА Новости, 13.12.2025
Гросси объяснил выбор маршрута экспертов МАГАТЭ к ЗАЭС через Россию
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) для ротации своих экспертов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) использует маршрут, который является безопасным и... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T11:39:00+03:00
2025-12-13T11:42:00+03:00
россия
магатэ
запорожская аэс
рафаэль гросси
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044628596_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_54e8f1055cdf4695c476027b2835d750.jpg
https://ria.ru/20251114/zaes-2055003202.html
https://ria.ru/20251202/aes-2059229965.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044628596_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_092f86c7d342747b228a4c32914790d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, в мире
Россия, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, В мире
Гросси объяснил выбор маршрута экспертов МАГАТЭ к ЗАЭС через Россию

Гросси назвал маршрут к Запорожской АЭС через Россию безопасным и надёжным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 13 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) для ротации своих экспертов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) использует маршрут, который является безопасным и надежным, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, добавив, что Агентство признает усилия российской стороны по обеспечению безопасности своих специалистов на пути к ЗАЭС.
В начале декабря плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС вновь прошла по российской территории.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Гросси рассказал, как Россия и МАГАТЭ преодолели опасную ситуацию на ЗАЭС
14 ноября, 15:04
"Мне не слишком нравится говорить, что это — маршрут навсегда. Возможно, появятся и другие варианты. Возможно, даже внутри России появятся другие маршруты. Возможны изменения. Будем надеяться, что наступит мир, и тогда вопрос маршрута станет менее актуальным. Поэтому я предпочитаю говорить так: мы используем маршрут, который является безопасным и надежным, и я признаю усилия Российской Федерации по обеспечению безопасности моих сотрудников при их поездках туда", - сказал Гросси.
Он добавил, что точно так же ранее благодарил украинскую сторону за тот участок маршрута, который прежде проходил по территории Украины.
«
"Такова моя позиция. Я стараюсь быть практичным, а не политизировать вопрос маршрута. На данный момент такова реальность, и мы продолжаем работать в этих условиях", - пояснил собеседник агентства.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года — после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Гросси рассказал о взаимодействии с Россией по Запорожской АЭС
2 декабря, 14:58
 
РоссияМАГАТЭЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала