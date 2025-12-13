Гросси объяснил выбор маршрута экспертов МАГАТЭ к ЗАЭС через Россию

ВЕНА, 13 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) для ротации своих экспертов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) использует маршрут, который является безопасным и надежным, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, добавив, что Агентство признает усилия российской стороны по обеспечению безопасности своих специалистов на пути к ЗАЭС.