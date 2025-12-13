Гросси объяснил выбор маршрута экспертов МАГАТЭ к ЗАЭС через Россию

ВЕНА, 13 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) для ротации своих экспертов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) использует маршрут, который является безопасным и надежным, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, добавив, что Агентство признает усилия российской стороны по обеспечению безопасности своих специалистов на пути к ЗАЭС.
В начале декабря плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС вновь прошла по российской территории.
"Мне не слишком нравится говорить, что это — маршрут навсегда. Возможно, появятся и другие варианты. Возможно, даже внутри России появятся другие маршруты. Возможны изменения. Будем надеяться, что наступит мир, и тогда вопрос маршрута станет менее актуальным. Поэтому я предпочитаю говорить так: мы используем маршрут, который является безопасным и надежным, и я признаю усилия Российской Федерации по обеспечению безопасности моих сотрудников при их поездках туда", - сказал Гросси.
Он добавил, что точно так же ранее благодарил украинскую сторону за тот участок маршрута, который прежде проходил по территории Украины.
"Такова моя позиция. Я стараюсь быть практичным, а не политизировать вопрос маршрута. На данный момент такова реальность, и мы продолжаем работать в этих условиях", - пояснил собеседник агентства.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года — после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
