В Москве открылась интерактивная выставка-путешествие "Книга сказок"

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Интерактивная выставка-путешествие "Книга сказок" открылась в Москве на площадке Национального центра "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
"Я не могу сказать, что это выставка… Это сказочное путешествие. И мы приглашаем всех пройти это путешествие. Маршрут так выстроен, что нужно пройти разные испытания (интерактивные игры для посетителей выставки - ред.). Сказка - это всегда очень строгий сюжет: он начинается по определенным правилам, и потом обязательно (герою - ред.) нужно пройти испытания для того, чтобы измениться и стать лучше", - сказала генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова.
Маршрут выставки начинается в библиотеке-сокровищнице Жар-птицы, где представлены уникальные музейные экспонаты.
"Мы будем рады приветствовать здесь, конечно, наших самых маленьких граждан. Одни из важнейших целей Национального центра "Россия" - это укрепление чувства национальной идентичности, формирование гражданственности новых поколений. И, безусловно, пройдя вот эти сказки, пройдя этим маршрутом, дети точно будут гордиться тем, что они - граждане Российской Федерации", - сказал заместитель начальника управления президента РФ общественным проектам Алексей Жарич.
Он назвал важнейшей ценностью России единство народов страны, ее многообразие, многонациональность, многокультурие. Разнообразие культур РФ представлено в новой выставке в виде восьми частей леса, где восемь регионов-участников рассказывают и показывают свои сказки. В частности, в "Книге сказок" представлены Вологодская область, Ставропольский край, Рязанская область, Республика Мордовия, Карелия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Коми и Калининградская область. Выставка при этом поделена на тематические зоны: "Сказочная библиотека", "Зимние сказки", "Русская изба и сказочный сад", "Дремучий лес и Лукоморье", "Терем" и "Дубрава".
"Хоть восемь регионов здесь представлены, но каждый регион постарался показать свою идентичность, показать, насколько история каждого региона связана с нашей русской идентичностью", - сказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
После прохождения всех зон и испытаний посетителям "Книги сказок" предоставится возможность найти перо Жар-птицы, загадать желание и увидеть инсталляцию "Пир на весь мир". Кроме того, в конце выставки установлена сцена для новогодних мероприятий НЦ "Россия".
Национальный центр "Россия" создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия" и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе Центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.