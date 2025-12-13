Рейтинг@Mail.ru
В Москве открылась интерактивная выставка-путешествие "Книга сказок"
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:22 13.12.2025 (обновлено: 16:46 13.12.2025)
В Москве открылась интерактивная выставка-путешествие "Книга сказок"
В Москве открылась интерактивная выставка-путешествие "Книга сказок" - РИА Новости, 13.12.2025
В Москве открылась интерактивная выставка-путешествие "Книга сказок"
Интерактивная выставка-путешествие "Книга сказок" открылась в Москве на площадке Национального центра "Россия", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.12.2025
культура
россия
калининградская область
вологодская область
алексей беспрозванных
владимир путин
россия
калининградская область
вологодская область
россия, калининградская область, вологодская область, алексей беспрозванных, владимир путин
Культура, Россия, Калининградская область, Вологодская область, Алексей Беспрозванных, Владимир Путин
В Москве открылась интерактивная выставка-путешествие "Книга сказок"

В Москве открылась интерактивная выставка "Книга сказок"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОткрытие выставки-путешествия "Книга сказок" в Национальном центре "Россия"
Открытие выставки-путешествия Книга сказок в Национальном центре Россия - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Открытие выставки-путешествия "Книга сказок" в Национальном центре "Россия"
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Интерактивная выставка-путешествие "Книга сказок" открылась в Москве на площадке Национального центра "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
"Я не могу сказать, что это выставка… Это сказочное путешествие. И мы приглашаем всех пройти это путешествие. Маршрут так выстроен, что нужно пройти разные испытания (интерактивные игры для посетителей выставки - ред.). Сказка - это всегда очень строгий сюжет: он начинается по определенным правилам, и потом обязательно (герою - ред.) нужно пройти испытания для того, чтобы измениться и стать лучше", - сказала генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова.
Маршрут выставки начинается в библиотеке-сокровищнице Жар-птицы, где представлены уникальные музейные экспонаты.
"Мы будем рады приветствовать здесь, конечно, наших самых маленьких граждан. Одни из важнейших целей Национального центра "Россия" - это укрепление чувства национальной идентичности, формирование гражданственности новых поколений. И, безусловно, пройдя вот эти сказки, пройдя этим маршрутом, дети точно будут гордиться тем, что они - граждане Российской Федерации", - сказал заместитель начальника управления президента РФ общественным проектам Алексей Жарич.
Он назвал важнейшей ценностью России единство народов страны, ее многообразие, многонациональность, многокультурие. Разнообразие культур РФ представлено в новой выставке в виде восьми частей леса, где восемь регионов-участников рассказывают и показывают свои сказки. В частности, в "Книге сказок" представлены Вологодская область, Ставропольский край, Рязанская область, Республика Мордовия, Карелия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Коми и Калининградская область. Выставка при этом поделена на тематические зоны: "Сказочная библиотека", "Зимние сказки", "Русская изба и сказочный сад", "Дремучий лес и Лукоморье", "Терем" и "Дубрава".
"Хоть восемь регионов здесь представлены, но каждый регион постарался показать свою идентичность, показать, насколько история каждого региона связана с нашей русской идентичностью", - сказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
После прохождения всех зон и испытаний посетителям "Книги сказок" предоставится возможность найти перо Жар-птицы, загадать желание и увидеть инсталляцию "Пир на весь мир". Кроме того, в конце выставки установлена сцена для новогодних мероприятий НЦ "Россия".
Национальный центр "Россия" создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия" и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе Центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.
КультураРоссияКалининградская областьВологодская областьАлексей БеспрозванныхВладимир Путин
 
 
