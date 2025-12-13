В Москве открылась интерактивная выставка-путешествие "Книга сказок"

"Я не могу сказать, что это выставка… Это сказочное путешествие. И мы приглашаем всех пройти это путешествие. Маршрут так выстроен, что нужно пройти разные испытания (интерактивные игры для посетителей выставки - ред.). Сказка - это всегда очень строгий сюжет: он начинается по определенным правилам, и потом обязательно (герою - ред.) нужно пройти испытания для того, чтобы измениться и стать лучше", - сказала генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова.