Рейтинг@Mail.ru
Открытие выставки-путешествия "Книга сказок" - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:24 13.12.2025 (обновлено: 21:40 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/vystavka-2061884231.html
Открытие выставки-путешествия "Книга сказок"
Открытие выставки-путешествия "Книга сказок" - РИА Новости, 13.12.2025
Открытие выставки-путешествия "Книга сказок"
В Москве открылась интерактивная выставка-путешествие "Книга сказок". Основные кадры — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T21:24:00+03:00
2025-12-13T21:40:00+03:00
фото
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061881583_0:186:2981:1863_1920x0_80_0_0_ee463bad833d326490473669f298113b.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061881583_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_86398892a1a1e627bb1496c0846dace6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, москва
Фото, Москва

Открытие выставки-путешествия "Книга сказок"

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
В Москве открылась интерактивная выставка-путешествие "Книга сказок". Основные кадры — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Выставка проходит на площадке Национального центра "Россия".

Открытие выставки-путешествия Книга сказок

Выставка проходит на площадке Национального центра "Россия".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Ее маршрут начинается в библиотеке-сокровищнице Жар-птицы, где представлены уникальные музейные экспонаты.

Открытие выставки-путешествия Книга сказок

Ее маршрут начинается в библиотеке-сокровищнице Жар-птицы, где представлены уникальные музейные экспонаты.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Посетителям предстоит проходить разные испытания — интерактивные игры.

Открытие выставки-путешествия Книга сказок

Посетителям предстоит проходить разные испытания — интерактивные игры.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Разнообразие культур России представлено на выставке в виде восьми частей леса.

Девочка на открытии выставки-путешествия Книга сказок в Национальном центре Россия

Разнообразие культур России представлено на выставке в виде восьми частей леса.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Там восемь регионов-участников рассказывают и показывают свои сказки.

Открытие выставки-путешествия Книга сказок

Там восемь регионов-участников рассказывают и показывают свои сказки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Среди них: Вологодская область, Ставропольский край, Рязанская область, Республика Мордовия, Карелия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Коми и Калининградская область.

Открытие выставки-путешествия Книга сказок

Среди них: Вологодская область, Ставропольский край, Рязанская область, Республика Мордовия, Карелия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Коми и Калининградская область.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Выставка также поделена на тематические зоны: "Сказочная библиотека", "Зимние сказки", "Русская изба и сказочный сад", "Дремучий лес и Лукоморье", "Терем" и "Дубрава".

Открытие выставки-путешествия Книга сказок

Выставка также поделена на тематические зоны: "Сказочная библиотека", "Зимние сказки", "Русская изба и сказочный сад", "Дремучий лес и Лукоморье", "Терем" и "Дубрава".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

После прохождения всех зон и испытаний посетителям "Книги сказок" представится возможность найти перо Жар-птицы, загадать желание и увидеть инсталляцию "Пир на весь мир".

Открытие выставки-путешествия Книга сказок

После прохождения всех зон и испытаний посетителям "Книги сказок" представится возможность найти перо Жар-птицы, загадать желание и увидеть инсталляцию "Пир на весь мир".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Кроме того, в конце выставки установлена сцена для новогодних мероприятий НЦ "Россия".

Участники выставки-путешествия Книга сказок в Национальном центре Россия

Кроме того, в конце выставки установлена сцена для новогодних мероприятий НЦ "Россия".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ФотоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала