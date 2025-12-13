Открытие выставки-путешествия "Книга сказок"

Выставка проходит на площадке Национального центра "Россия".
Выставка проходит на площадке Национального центра "Россия".
Ее маршрут начинается в библиотеке-сокровищнице Жар-птицы, где представлены уникальные музейные экспонаты.
Ее маршрут начинается в библиотеке-сокровищнице Жар-птицы, где представлены уникальные музейные экспонаты.
Посетителям предстоит проходить разные испытания — интерактивные игры.
Посетителям предстоит проходить разные испытания — интерактивные игры.
Разнообразие культур России представлено на выставке в виде восьми частей леса.
Разнообразие культур России представлено на выставке в виде восьми частей леса.
Там восемь регионов-участников рассказывают и показывают свои сказки.
Там восемь регионов-участников рассказывают и показывают свои сказки.
Среди них: Вологодская область, Ставропольский край, Рязанская область, Республика Мордовия, Карелия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Коми и Калининградская область.
Среди них: Вологодская область, Ставропольский край, Рязанская область, Республика Мордовия, Карелия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Коми и Калининградская область.
Выставка также поделена на тематические зоны: "Сказочная библиотека", "Зимние сказки", "Русская изба и сказочный сад", "Дремучий лес и Лукоморье", "Терем" и "Дубрава".
Выставка также поделена на тематические зоны: "Сказочная библиотека", "Зимние сказки", "Русская изба и сказочный сад", "Дремучий лес и Лукоморье", "Терем" и "Дубрава".
После прохождения всех зон и испытаний посетителям "Книги сказок" представится возможность найти перо Жар-птицы, загадать желание и увидеть инсталляцию "Пир на весь мир".
После прохождения всех зон и испытаний посетителям "Книги сказок" представится возможность найти перо Жар-птицы, загадать желание и увидеть инсталляцию "Пир на весь мир".
Кроме того, в конце выставки установлена сцена для новогодних мероприятий НЦ "Россия".
Кроме того, в конце выставки установлена сцена для новогодних мероприятий НЦ "Россия".