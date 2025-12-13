В аэропорту Волгограда отменили два московских рейса

https://ria.ru/20251213/volgograd-2061832644.html
Два московских рейса отменены в аэропорту Волгограда из-за непогоды, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T13:08:00+03:00
2025-12-13T13:08:00+03:00
2025-12-13T13:09:00+03:00
