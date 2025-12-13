Рейтинг@Mail.ru
Ученый назвал идеальную температуру для подачи вина
14:07 13.12.2025
Ученый назвал идеальную температуру для подачи вина
Белые вина нужно охлаждать перед применением до 12-14 градусов, красные - до 14-16, тогда как самая низкая температура для подачи у игристых вин - 8-10... РИА Новости, 13.12.2025
общество, россия, российская академия наук, вино
Ученый назвал идеальную температуру для подачи вина

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Белые вина нужно охлаждать перед применением до 12-14 градусов, красные - до 14-16, тогда как самая низкая температура для подачи у игристых вин - 8-10 градусов, рассказал РИА Новости замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк.
"Белые вина нужно охлаждать перед подачей до температуры 12-14 градусов, а игристые – еще ниже, до 8-10 градусов. Для красных более легких вин оптимальная температура подачи 14-16 градусов, для экстрактивных 16-18 градусов", - сообщил он.
Панасюк вспомнил, как в старых книгах писали, что красное вино подается при комнатной температуре. Однако стандартная "комнатная" температура в России составляет порядка 22 градуса, "а у французов слово "chambre" означает скорее не комнату, а спальню, где температура поддерживалась около 18 градусов", - пояснил Панасюк. Все же 22 градуса – это уже теплое вино, которое теряет свой вкус.
Однако всегда стоит смотреть на этикетку вина - производитель часто указывает конкретные рекомендации на ней.
Врач назвал допустимую дозу алкоголя
Вчера, 04:31
 
