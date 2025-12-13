Ученый назвал идеальную температуру для подачи вина

«

"Белые вина нужно охлаждать перед подачей до температуры 12-14 градусов, а игристые – еще ниже, до 8-10 градусов. Для красных более легких вин оптимальная температура подачи 14-16 градусов, для экстрактивных 16-18 градусов", - сообщил он.