Умер художник и поэт Геннадий Устюгов
Культура
 
17:02 13.12.2025
Умер художник и поэт Геннадий Устюгов
Умер художник и поэт Геннадий Устюгов - РИА Новости, 13.12.2025
Умер художник и поэт Геннадий Устюгов
Классик ленинградского искусства, художник и поэт Геннадий Устюгов скончался в возрасте 88 лет, сообщил в своем Telegram-канале фотограф-художник Эрмитажа Юрий... РИА Новости, 13.12.2025
россия, санкт-петербург
Культура, Россия, Санкт-Петербург
Умер художник и поэт Геннадий Устюгов

Художник и поэт Геннадий Устюгов умер в возрасте 88 лет

© Фото : Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI вековГеннадий Устюгов
Геннадий Устюгов - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков
Геннадий Устюгов. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Классик ленинградского искусства, художник и поэт Геннадий Устюгов скончался в возрасте 88 лет, сообщил в своем Telegram-канале фотограф-художник Эрмитажа Юрий Молодковец.
"Умер Геннадий Афанасьевич Устюгов. 18.03.1937 - 12.12.2025. Царствие Небесное", - говорится в сообщении.
Устюгов родился в городе Токмак в 1937 году. В 1974 году он стал участником выставки художников-нонконформистов в ДК имени Газа. Его картины хранятся в собраниях Эрмитажа, Русского музея и частных коллекциях по всему миру.
 
КультураРоссияСанкт-Петербург
 
 
