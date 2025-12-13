https://ria.ru/20251213/ustyugov-2061861072.html
Умер художник и поэт Геннадий Устюгов
Умер художник и поэт Геннадий Устюгов - РИА Новости, 13.12.2025
Умер художник и поэт Геннадий Устюгов
Классик ленинградского искусства, художник и поэт Геннадий Устюгов скончался в возрасте 88 лет, сообщил в своем Telegram-канале фотограф-художник Эрмитажа Юрий... РИА Новости, 13.12.2025
