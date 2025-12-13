Экс-игрок НФЛ призвал не отказываться от традиций коренных американцев

ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Спортивные команды в США не должны полностью отказываться от использования образов и традиций коренных американцев в своих названиях и символике, если это делается уважительно, заявил РИА Новости бывший игрок Национальной футбольной лиги Илья Ярощук.

"Если отвлечься от упоминания цвета кожи, я не думаю, что им нужно отказываться от традиции использования образов коренных американцев в названиях спортивных команд", - сказал Ярощук.

В 2022 году одна из самых известных команд НФЛ - Washington Redskins - сменила название на Washington Commanders после многолетних дискуссий о том, что прежнее название может оскорблять коренные народы США. В августе 2025 года президент США Дональд Трамп призвал вернуть историческое название Redskins, заявив, что этого якобы хотят сами представители коренных народов. После этого заявления ряд организаций коренных американцев выступил с осуждением его позиции.

Руководство НФЛ в настоящее время не рассматривает возможность возвращения командам индейских названий. При этом некоторые клубы, в частности Kansas City Chiefs, продолжают использовать элементы подобной символики.

По словам Ярощука, подобные образы допустимы лишь в случае уважительного отношения к коренным народам. Он подчеркнул, что названия и логотипы не должны носить оскорбительный характер и ущемлять их достоинство.

« "Я не являюсь сторонником названия Washington Commanders. На мой взгляд, им следовали бы сохранить индейский логотип и взять имя, которые уважало бы эту традицию. Я бы назвал команду "воинами", - заключил Ярощук.