Рейтинг@Mail.ru
Экс-игрок НФЛ призвал не отказываться от традиций коренных американцев - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:31 13.12.2025 (обновлено: 10:06 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/usa-2061807986.html
Экс-игрок НФЛ призвал не отказываться от традиций коренных американцев
Экс-игрок НФЛ призвал не отказываться от традиций коренных американцев - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Экс-игрок НФЛ призвал не отказываться от традиций коренных американцев
Спортивные команды в США не должны полностью отказываться от использования образов и традиций коренных американцев в своих названиях и символике, если это... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T09:31:00+03:00
2025-12-13T10:06:00+03:00
футбол
сша
дональд трамп
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147527/86/1475278695_0:200:3721:2293_1920x0_80_0_0_22f12c37d5a4a185b7cb6a90389e4a1c.jpg
/20250721/tramp-2030328218.html
/20250715/tramp-2029129933.html
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147527/86/1475278695_200:0:3523:2492_1920x0_80_0_0_1ea5e6300fe166c0bf9f620b3545d506.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
сша, дональд трамп, спорт
Футбол, США, Дональд Трамп, Спорт
Экс-игрок НФЛ призвал не отказываться от традиций коренных американцев

Экс-игрок НФЛ Ярощук призвал сохранять индейскую символику в названиях команд

© AP Photo / Nick WassЧерлидерши команды Washington Redskins во время предсезонного матча НФЛ
Черлидерши команды Washington Redskins во время предсезонного матча НФЛ - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Nick Wass
Читать в
MaxДзен
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Спортивные команды в США не должны полностью отказываться от использования образов и традиций коренных американцев в своих названиях и символике, если это делается уважительно, заявил РИА Новости бывший игрок Национальной футбольной лиги Илья Ярощук.
"Если отвлечься от упоминания цвета кожи, я не думаю, что им нужно отказываться от традиции использования образов коренных американцев в названиях спортивных команд", - сказал Ярощук.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Трамп потребовал вернуть историческое имя команде по американскому футболу
21 июля, 02:56
В 2022 году одна из самых известных команд НФЛ - Washington Redskins - сменила название на Washington Commanders после многолетних дискуссий о том, что прежнее название может оскорблять коренные народы США. В августе 2025 года президент США Дональд Трамп призвал вернуть историческое название Redskins, заявив, что этого якобы хотят сами представители коренных народов. После этого заявления ряд организаций коренных американцев выступил с осуждением его позиции.
Руководство НФЛ в настоящее время не рассматривает возможность возвращения командам индейских названий. При этом некоторые клубы, в частности Kansas City Chiefs, продолжают использовать элементы подобной символики.
По словам Ярощука, подобные образы допустимы лишь в случае уважительного отношения к коренным народам. Он подчеркнул, что названия и логотипы не должны носить оскорбительный характер и ущемлять их достоинство.
«
"Я не являюсь сторонником названия Washington Commanders. На мой взгляд, им следовали бы сохранить индейский логотип и взять имя, которые уважало бы эту традицию. Я бы назвал команду "воинами", - заключил Ярощук.
Ярощук выступал в НФЛ с 1987 по 1991 год за St. Louis Cardinals, San Francisco 49ers, Miami Dolphins, Phoenix Cardinals и New England Patriots.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Трамп не исключил переименование "соккера" в "футбол"
15 июля, 00:39
 
ФутболСШАДональд ТрампСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала