https://ria.ru/20251213/ukraina-2061811411.html
В Кривом Роге отключились все объекты критической инфраструктуры
В Кривом Роге отключились все объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 13.12.2025
В Кривом Роге отключились все объекты критической инфраструктуры
Аварийное отключение объектов критической инфраструктуры произошло в Кривом Роге в Днепропетровской области на Украине, сообщил глава военной администрации... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T10:03:00+03:00
2025-12-13T10:03:00+03:00
2025-12-13T10:03:00+03:00
в мире
днепропетровская область
украина
александр вилкул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_0d405a918f04fb3942c2d2307520baee.jpg
https://ria.ru/20251213/chast-2061810911.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_329:0:2500:1628_1920x0_80_0_0_48324412c43ddc909c00c7245c787a5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, александр вилкул
В мире, Днепропетровская область, Украина, Александр Вилкул
В Кривом Роге отключились все объекты критической инфраструктуры
В Кривом Роге произошло аварийное отключение объектов критической инфраструктуры