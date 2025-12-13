Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о реакции США на слова Зеленского о референдуме на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:14 13.12.2025 (обновлено: 12:19 13.12.2025)
СМИ узнали о реакции США на слова Зеленского о референдуме на Украине
США расценили как прогресс слова Владимира Зеленского о возможности проведения на Украине референдума по территориальным вопросам, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 13.12.2025
Axios: США расценили слова Зеленского о референдуме на Украине как прогресс

© AP Photo / Roman KoksarovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Roman Koksarov
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. США расценили как прогресс слова Владимира Зеленского о возможности проведения на Украине референдума по территориальным вопросам, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Ранее телеканал "Общественное" сообщил, что Зеленский допустил проведение "всеукраинского референдума" по территориальным вопросам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Надежды на мир нет: Зеленский решил преподать Трампу урок демократии
Вчера, 08:00
"По словам чиновника, США рассматривают это как прогресс", — пишет портал.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Помощник президента России Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Ушаков прокомментировал идею Зеленского провести референдум в Донбассе
12 декабря, 12:56
 
