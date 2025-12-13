В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн карты, в 07.41 мск сигнал воздушной тревоги прозвучал в Житомирской и Винницкой областях. Ранее ее объявили в Киевской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
