Трамп не видит проблемы в публикации фото с собой по делу Эпштейна - РИА Новости, 13.12.2025
03:24 13.12.2025
Трамп не видит проблемы в публикации фото с собой по делу Эпштейна
Трамп не видит проблемы в публикации фото с собой по делу Эпштейна - РИА Новости, 13.12.2025
Трамп не видит проблемы в публикации фото с собой по делу Эпштейна
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает большой проблемой появление новой порции фотографий по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, на которых РИА Новости, 13.12.2025
Трамп не видит проблемы в публикации фото с собой по делу Эпштейна

Трамп не считает большой проблемой новые фото с собой по делу Эпштейна

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает большой проблемой появление новой порции фотографий по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, на которых американский лидер запечатлен в компании девушек, а также приведено фото презервативов с портретом главы Белого дома.
Как ранее установило РИА Новости, Трамп фигурирует на трех снимках, опубликованных в пятницу демократами из Конгресса в рамках их собственного расследования дела Эпштейна. На одном снимке портрет Трампа изображен на пачках презервативов с надписью "огромный", на установленной рядом табличке приведена надпись, которая указывает цену изделия в 4,5 доллара.
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп назвал журналистку свинкой из-за вопроса об Эпштейне
18 ноября, 18:57
"В этом нет большой проблемы. Мне ничего об этом неизвестно", - ответил Трамп в Белом доме на вопрос журналистов о новой порции фотографий по делу Эпштейна.
Он добавил, что Эпштейна все знали в элитном районе штата Флорида Палм-Бич, и у покойного финансиста имелись фотографии с сотнями разных людей.
Ранее в Белом доме раскритиковали СМИ и членов демократической партии в палате представителей за публикацию новой порции фотографий по делу Эпштейна, призвав прессу перестать повторять тезисы демократов и заявив, что "фальсификация" против Трампа неоднократно опровергалась.
Трамп 19 ноября подписал законопроект об обнародовании засекреченных документов по делу Эпштейна. Норма должна быть реализована в течение месяца после подписания. Конгресс одобрил документ по ускоренной процедуре, настолько единодушной была поддержка. Республиканская администрация настаивает, что демократы бы раскрыли компрометирующие оппонентов материалы в период, когда страну возглавлял представитель партии, но не сделали это, потому что таких документов нет.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Белый дом раскритиковал СМИ за фото с портретом Трампа на презервативах
Вчера, 01:25
Трамп пригрозил, что публикация материалов вскроет правду о бывшем президенте Билле Клинтоне и других его однопартийцах. Американский президент добавил в этот ряд даже нынешнего лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса, который, по словам Трампа, просил у Эпштейна денег уже после предъявления финансисту обвинений.
Часть материалов при этом может не быть опубликована по размытым основаниям "угрозы безопасности", как это уже бывало раньше после обещаний предать их огласке.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Демократы в США получили 95 тысяч фото из дела Эпштейна
Вчера, 00:35
 
В миреСШАФлоридаНью-Йорк (город)Джеффри ЭпштейнДональд ТрампБилл КлинтонФБР
 
 
