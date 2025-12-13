Трамп не видит проблемы в публикации фото с собой по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает большой проблемой появление новой порции фотографий по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, на которых американский лидер запечатлен в компании девушек, а также приведено фото презервативов с портретом главы Белого дома.

Как ранее установило РИА Новости, Трамп фигурирует на трех снимках, опубликованных в пятницу демократами из Конгресса в рамках их собственного расследования дела Эпштейна . На одном снимке портрет Трампа изображен на пачках презервативов с надписью "огромный", на установленной рядом табличке приведена надпись, которая указывает цену изделия в 4,5 доллара.

"В этом нет большой проблемы. Мне ничего об этом неизвестно", - ответил Трамп в Белом доме на вопрос журналистов о новой порции фотографий по делу Эпштейна.

Он добавил, что Эпштейна все знали в элитном районе штата Флорида Палм-Бич, и у покойного финансиста имелись фотографии с сотнями разных людей.

Ранее в Белом доме раскритиковали СМИ и членов демократической партии в палате представителей за публикацию новой порции фотографий по делу Эпштейна, призвав прессу перестать повторять тезисы демократов и заявив, что "фальсификация" против Трампа неоднократно опровергалась.

Трамп 19 ноября подписал законопроект об обнародовании засекреченных документов по делу Эпштейна. Норма должна быть реализована в течение месяца после подписания. Конгресс одобрил документ по ускоренной процедуре, настолько единодушной была поддержка. Республиканская администрация настаивает, что демократы бы раскрыли компрометирующие оппонентов материалы в период, когда страну возглавлял представитель партии, но не сделали это, потому что таких документов нет.

Трамп пригрозил, что публикация материалов вскроет правду о бывшем президенте Билле Клинтоне и других его однопартийцах. Американский президент добавил в этот ряд даже нынешнего лидера демократов в палате представителей Хакима Джеффриса, который, по словам Трампа, просил у Эпштейна денег уже после предъявления финансисту обвинений.

Часть материалов при этом может не быть опубликована по размытым основаниям "угрозы безопасности", как это уже бывало раньше после обещаний предать их огласке.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.