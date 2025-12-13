Рейтинг@Mail.ru
Встреча Трампа и сборной США по хоккею 1980 года задерживается - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
00:54 13.12.2025
Встреча Трампа и сборной США по хоккею 1980 года задерживается
Встреча Трампа и сборной США по хоккею 1980 года задерживается - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Встреча Трампа и сборной США по хоккею 1980 года задерживается
Открытое мероприятие в Белом доме с участием американского президента Дональда Трампа и мужской сборной США по хоккею 1980 года задерживается уже более чем на... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Встреча Трампа и сборной США по хоккею 1980 года задерживается

Встреча Трампа и хоккеистов сборной США 1980 года задерживается на 1,5 часа

© AP Photo / Allison RobbertЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Открытое мероприятие в Белом доме с участием американского президента Дональда Трампа и мужской сборной США по хоккею 1980 года задерживается уже более чем на полтора часа, передает корреспондент РИА Новости.
Как заявили ранее в Белом доме, американский лидер намерен принять в своей официальной резиденции сборную США по хоккею 1980 года, обыгравшую СССР в матче "Чудо на льду", и подписать указ о награждении их Золотыми медалями Конгресса.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Трамп заинтересовался, сколько США заработают на ЧМ по футболу
17 ноября, 23:57
Ожидалось, что встреча в Овальном кабинете начнется в 23.00 мск в пятницу. Однако по состоянию на 00.40 мск субботы мероприятие так и не началось.
По данным американских СМИ, в Белом доме планировалось присутствие, в частности, капитана команды Майка Эрузионе, вратаря Джима Крейга и нападающего Уильяма Шнайдера. Ожидалось, что мероприятие также посетят вдова, сын и дочь тренера команды Херба Брукса.
Проект закона предусматривает награждение всех игроков Золотыми медалями Конгресса в честь 45-летия победы сборной США на зимних Олимпийских играх 1980 года. Документ был одобрен палатой представителей и сенатом в сентябре.
"Чудо на льду" - название матча между хоккейными сборными США и СССР на Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде, штат Нью-Йорк. Тогда американская сборная, в основном состоявшая из игроков студенческих команд и не считавшаяся фаворитом, обыграла со счётом 4:3 советскую сборную, на тот момент действующего чемпиона мира и Олимпийских игр.
Золотая медаль Конгресса - это высшая гражданская награда США, которая вручается от имени законодательного органа страны. Основанием для ее получения становятся выдающиеся достижения, оставившие особый след в истории и культуры страны.
Президент США и вратарь Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Трамп чествовал русских героев в Белом доме. Что сказал президент США?
4 февраля, 02:35
 
СШАСССРНью-Йорк (город)Дональд ТрампВ мире
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
