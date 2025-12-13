https://ria.ru/20251213/tramp-2061777431.html
Встреча Трампа и сборной США по хоккею 1980 года задерживается
Встреча Трампа и сборной США по хоккею 1980 года задерживается - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Встреча Трампа и сборной США по хоккею 1980 года задерживается
Открытое мероприятие в Белом доме с участием американского президента Дональда Трампа и мужской сборной США по хоккею 1980 года задерживается уже более чем на... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T00:54:00+03:00
2025-12-13T00:54:00+03:00
2025-12-13T00:54:00+03:00
сша
ссср
нью-йорк (город)
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294848_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7858b190c3519e219fe8e06444f4769a.jpg
/20251117/ssha-2055594012.html
/20250204/khokkey-1997211621.html
сша
ссср
нью-йорк (город)
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294848_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48841cb1e1e9ded4321bdda2472912a5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, ссср, нью-йорк (город), дональд трамп, в мире
США, СССР, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, В мире
Встреча Трампа и сборной США по хоккею 1980 года задерживается
Встреча Трампа и хоккеистов сборной США 1980 года задерживается на 1,5 часа
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Открытое мероприятие в Белом доме с участием американского президента Дональда Трампа и мужской сборной США по хоккею 1980 года задерживается уже более чем на полтора часа, передает корреспондент РИА Новости.
Как заявили ранее в Белом доме, американский лидер намерен принять в своей официальной резиденции сборную США
по хоккею 1980 года, обыгравшую СССР
в матче "Чудо на льду", и подписать указ о награждении их Золотыми медалями Конгресса.
Ожидалось, что встреча в Овальном кабинете начнется в 23.00 мск в пятницу. Однако по состоянию на 00.40 мск субботы мероприятие так и не началось.
По данным американских СМИ, в Белом доме планировалось присутствие, в частности, капитана команды Майка Эрузионе, вратаря Джима Крейга и нападающего Уильяма Шнайдера. Ожидалось, что мероприятие также посетят вдова, сын и дочь тренера команды Херба Брукса.
Проект закона предусматривает награждение всех игроков Золотыми медалями Конгресса в честь 45-летия победы сборной США на зимних Олимпийских играх 1980 года. Документ был одобрен палатой представителей и сенатом в сентябре.
"Чудо на льду" - название матча между хоккейными сборными США и СССР на Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде, штат Нью-Йорк
. Тогда американская сборная, в основном состоявшая из игроков студенческих команд и не считавшаяся фаворитом, обыграла со счётом 4:3 советскую сборную, на тот момент действующего чемпиона мира и Олимпийских игр.
Золотая медаль Конгресса - это высшая гражданская награда США, которая вручается от имени законодательного органа страны. Основанием для ее получения становятся выдающиеся достижения, оставившие особый след в истории и культуры страны.