Встреча Трампа и сборной США по хоккею 1980 года задерживается

ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Открытое мероприятие в Белом доме с участием американского президента Дональда Трампа и мужской сборной США по хоккею 1980 года задерживается уже более чем на полтора часа, передает корреспондент РИА Новости.

Как заявили ранее в Белом доме, американский лидер намерен принять в своей официальной резиденции сборную США по хоккею 1980 года, обыгравшую СССР в матче "Чудо на льду", и подписать указ о награждении их Золотыми медалями Конгресса.

Ожидалось, что встреча в Овальном кабинете начнется в 23.00 мск в пятницу. Однако по состоянию на 00.40 мск субботы мероприятие так и не началось.

По данным американских СМИ, в Белом доме планировалось присутствие, в частности, капитана команды Майка Эрузионе, вратаря Джима Крейга и нападающего Уильяма Шнайдера. Ожидалось, что мероприятие также посетят вдова, сын и дочь тренера команды Херба Брукса.

Проект закона предусматривает награждение всех игроков Золотыми медалями Конгресса в честь 45-летия победы сборной США на зимних Олимпийских играх 1980 года. Документ был одобрен палатой представителей и сенатом в сентябре.

"Чудо на льду" - название матча между хоккейными сборными США и СССР на Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде, штат Нью-Йорк . Тогда американская сборная, в основном состоявшая из игроков студенческих команд и не считавшаяся фаворитом, обыграла со счётом 4:3 советскую сборную, на тот момент действующего чемпиона мира и Олимпийских игр.