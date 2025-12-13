Рейтинг@Mail.ru
19:33 13.12.2025
Более 8,4 тыс детей примут участие в республиканской елке в Татарстане
республика татарстан
рустам минниханов
рустам минниханов
Республика Татарстан, Рустам Минниханов
Более 8,4 тыс детей примут участие в республиканской елке в Татарстане

Республиканская елка в Татарстане пройдет 24 декабря

© Фото : Unsplash / Cody ChanНовогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Unsplash / Cody Chan
Новогодняя елка. Архивное фото
КАЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. Более 8,4 тысячи детей примут участие в республиканской елке в Татарстане, которая пройдет 24 декабря в "Татнефть-арене", сообщает пресс-служба главы республики.
"Двадцать четвертого декабря в "Татнефть-арене" пройдет республиканская елка, участниками которой станут 8416 детей из всех городов и районов республики. Министерству молодежи следует провести мероприятие на высоком организационном уровне", - сказал Рустам Минниханов на совещании в правительстве Татарстана.
Главам муниципальных образований он поручил обеспечить участников мероприятия транспортом, соответствующим требованиям по перевозке детей, и подготовить запасной транспорт.
"На случай плохих погодных условий нужно предусмотреть 1400 мест для размещения детей из отдаленных районов", - добавил глава республики.
В целом при подготовке к Новому году, по словам Минниханова, необходимо обеспечить праздничное оформление новогодних елок городов, районов, поселков и сельских поселений, улиц, общественных пространств и объектов бизнеса.
"Совместно с учреждениями культуры, образования, спорта и молодежной политики во время каникул следует организовать мероприятия для всех категорий граждан, в том числе с акцентом на семейный отдых. Создать условия для массовых занятий спортом на открытом воздухе, обеспечить работу пришкольных и стационарных лагерей, других учреждений социальной сферы. Особой заботой должны быть охвачены семьи участников СВО, многодетные семьи, дети-сироты и имеющие ограничения здоровья", - отметил глава республики.
Отдельно он поручил организаторам массовых мероприятий обеспечить весь комплекс мер по пожарной и транспортной безопасности, охране общественного порядка, уделить особое внимание вопросам безопасности при обращении с пиротехническими изделиями.
