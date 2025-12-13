Более 8,4 тыс детей примут участие в республиканской елке в Татарстане

КАЗАНЬ, 13 дек - РИА Новости. Более 8,4 тысячи детей примут участие в республиканской елке в Татарстане, которая пройдет 24 декабря в "Татнефть-арене", сообщает пресс-служба главы республики.

"Двадцать четвертого декабря в "Татнефть-арене" пройдет республиканская елка, участниками которой станут 8416 детей из всех городов и районов республики. Министерству молодежи следует провести мероприятие на высоком организационном уровне", - сказал Рустам Минниханов на совещании в правительстве Татарстана.

Главам муниципальных образований он поручил обеспечить участников мероприятия транспортом, соответствующим требованиям по перевозке детей, и подготовить запасной транспорт.

"На случай плохих погодных условий нужно предусмотреть 1400 мест для размещения детей из отдаленных районов", - добавил глава республики.

В целом при подготовке к Новому году, по словам Минниханова, необходимо обеспечить праздничное оформление новогодних елок городов, районов, поселков и сельских поселений, улиц, общественных пространств и объектов бизнеса.

"Совместно с учреждениями культуры, образования, спорта и молодежной политики во время каникул следует организовать мероприятия для всех категорий граждан, в том числе с акцентом на семейный отдых. Создать условия для массовых занятий спортом на открытом воздухе, обеспечить работу пришкольных и стационарных лагерей, других учреждений социальной сферы. Особой заботой должны быть охвачены семьи участников СВО, многодетные семьи, дети-сироты и имеющие ограничения здоровья", - отметил глава республики.